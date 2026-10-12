به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدفرج‌الله پژمان عصر دوشنبه در بازدید از طرح‌های راه‌سازی لوداب، با قدردانی از تلاش مجموعه راهداری و مسئولان اجرایی برای توسعه راه‌های منطقه، بر ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و رفع مشکلات زیرساختی مسیرهای ارتباطی تأکید کرد.

وی با تقدیر از پیگیری‌های محمد بهرامی، نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان و مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در حوزه راه‌سازی قابل تقدیر است و اجرای این پروژه‌ها می‌تواند به بهبود ارتباط مناطق مختلف و خروج منطقه از وضعیت محدودیت‌های ارتباطی کمک کند.

امام جمعه چیتاب با اشاره به تأمین اعتبارات مورد نیاز پروژه‌ها افزود: پیگیری نماینده مردم برای جذب منابع ملی و تزریق اعتبار به طرح‌های عمرانی، نقش مهمی در تداوم عملیات اجرایی دارد و باید از این تلاش‌ها قدردانی کرد.

پروژه‌های نیمه‌تمام در انتظار آسفالت

حجت الاسلام پژمان با اشاره به برخی طرح‌های راه‌سازی که از سال‌های گذشته باقی مانده‌اند، گفت: با وجود انجام بخش‌هایی از عملیات زیرسازی، تعدادی از مسیرها همچنان در انتظار آسفالت هستند و تکمیل این پروژه‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به وضعیت مسیر پل آب بیان کرد: این مسیر حدود دو سال است که در انتظار اجرای آسفالت قرار دارد و در برخی نقاط دیگر، از جمله حوزه دلی باوری نیز با وجود انجام زیرسازی، عملیات آسفالت تکمیل نشده است.

وی افزود: انتظار می‌رود با تأمین اعتبار و برنامه‌ریزی مناسب، این پروژه‌ها از وضعیت نیمه‌تمام خارج شوند و مردم منطقه بتوانند از مسیرهای ایمن‌تر و مناسب‌تر استفاده کنند.

راه مناسب؛ پشتوانه اقتصاد کشاورزی کبگیان

امام جمعه چیتاب با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی بخش کبگیان و منطقه چیتاب، توسعه راه‌های ارتباطی را از الزامات حمایت از تولید و فعالیت‌های کشاورزی دانست و اظهار کرد: این منطقه از ظرفیت‌های اقتصادی قابل توجهی برخوردار است و اگر مشکلات جاده‌ای آن برطرف نشود، بخشی از این ظرفیت‌ها با محدودیت مواجه می‌شود.

حجت الاسلام پژمان با اشاره به برداشت محصول برنج در منطقه گفت: با توجه به حجم تولیدات کشاورزی و هزینه‌هایی که کشاورزان متحمل می‌شوند، بهبود مسیرهای ارتباطی می‌تواند در تسهیل جابه‌جایی محصولات و کاهش مشکلات تولیدکنندگان مؤثر باشد.

وی همچنین از اقدامات انجام‌شده برای حمایت از کشاورزان و تأمین اعتبارات برخی طرح‌های مرتبط با بخش کشاورزی قدردانی کرد.

ضرورت رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای

امام جمعه چیتاب در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ایمنی برخی مسیرهای ارتباطی اشاره کرد و خواستار بررسی و رفع نقاط حادثه‌خیز شد.

وی با اشاره به وضعیت مسیر منتهی به پل فلزی، بر ضرورت رسیدگی به مشکلات این محدوده تأکید کرد و گفت: شرایط نامناسب جاده و وجود پیچ‌های خطرناک می‌تواند برای رانندگان مشکل‌ساز شود و حتی به بروز حوادث منجر شود.

حجت الاسلام پژمان ابراز امیدواری کرد مجموعه راهداری با بررسی میدانی این مسیر و اتخاذ تدابیر لازم، برای رفع مشکلات موجود اقدام کند.

وی در پایان با قدردانی از حضور مسئولان در منطقه و پیگیری طرح‌های عمرانی، ابراز امیدواری کرد با تداوم تأمین اعتبار و تلاش دستگاه‌های اجرایی، پروژه‌های نیمه‌تمام راه‌سازی تکمیل و مشکلات ارتباطی مردم منطقه برطرف شود.