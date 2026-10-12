به گزارش خبرنگار مهر، عباس بهشتی، عصر دوشنبه در بازدید از طرح‌های راه‌سازی منطقه لوداب با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این منطقه اظهار کرد: با توجه به ضرورت‌های موجود و در پی جلسات برگزارشده با نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی و استاندار کهگیلویه و بویراحمد، سه بسته توسعه‌ای در حوزه‌های راه، کشاورزی و گردشگری تدوین شده است.

وی افزود: یکی از محورهای این برنامه‌ها، توسعه راه‌های ارتباطی و بهبود دسترسی مناطق مختلف است که بخشی از عملیات اجرایی آن آغاز شده است. همچنین دو طرح در حوزه راه‌های روستایی در دستور کار قرار دارد که تأمین منابع آن‌ها از محل اعتبارات شهرستانی و مسئولیت اجتماعی نفت پیگیری می‌شود.

توسعه زیرساخت‌های کشاورزی در دستور کار

فرماندار بویراحمد با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه کشاورزی گفت: طرح تأمین آب کشاورزی نقاره‌خانه از جمله پروژه‌هایی است که برای توسعه ظرفیت آن برنامه‌ریزی شده و با پیگیری‌های انجام‌شده، ظرفیت پیش‌بینی‌شده این طرح افزایش یافته است.

بهشتی ادامه داد: این پروژه از حوزه کشاورزی به حوزه آب منطقه‌ای منتقل شده و قرار است با تزریق اعتبارات ملی و استانی، زمینه تکمیل آن فراهم شود تا به تقویت بخش کشاورزی منطقه کمک کند.

گردشگری سد جوزال نیازمند زیرساخت‌های مناسب است

وی گردشگری را یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه لوداب دانست و تصریح کرد: با وجود ظرفیت‌های طبیعی منطقه و حضور گردشگران طبیعت‌گرد در سال‌های گذشته، زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت‌ها فراهم نشده است.

فرماندار بویراحمد با بیان اینکه تأمین زیرساخت‌های گردشگری باید با جدیت دنبال شود، گفت: مطالعه محدوده سد جوزال قرار است تا پایان سال انجام شود و پس از تکمیل مطالعات، زمینه اجرای برنامه‌های گردشگری در این محدوده فراهم خواهد شد.

بهشتی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه گردشگری در این منطقه افزود: یکی از محورهای این برنامه، ایجاد ظرفیت‌های گردشگری در محدوده سد جوزال و با مشارکت بخش‌های مرتبط است.

وی درباره سرمایه‌گذاری در این محدوده نیز اظهار کرد: در صورت تداوم معارضات اجتماعی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از این طرح کنار گذاشته خواهد شد و شهرداری چیتاب به‌عنوان سرمایه‌گذار جدید برای اجرای برنامه‌ها وارد عمل می‌شود.

ساماندهی ورودی چیتاب و مسیر دسترسی سد جوزال

فرماندار بویراحمد همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌هایی در ورودی شهر چیتاب و مسیر دسترسی به سد جوزال خبر داد و گفت: توسعه ظرفیت‌های گردشگری در ورودی شهر و مسیر ارتباطی چیتاب تا محدوده سد جوزال از دیگر محورهای این برنامه است.

بهشتی با اشاره به ضرورت تکمیل زیرساخت‌های این مسیر بیان کرد: تکمیل روشنایی، ساماندهی و بهسازی معبر و لایروبی نهر موجود برای بهبود جریان آب و استفاده کشاورزی از آن، از جمله اقداماتی است که در این محدوده پیگیری خواهد شد.

وی در پایان از برنامه‌ریزی برای برگزاری یک سفر میدانی با حضور مدیران استانی و شهرستانی خبر داد و گفت: در این بازدید، روند اجرای طرح‌ها و مسائل موجود با نظارت مسئولان ارشد بررسی خواهد شد تا موانع پیش‌روی توسعه منطقه با همکاری دستگاه‌های اجرایی برطرف شود.