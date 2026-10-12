به گزارش خبرنگار مهر، سیدامیرحسین گرکانی، رئیس مؤسسه پژوهشی سوانح طبیعی، مراسم رونمایی از کتاب عکس و فیلم جنگ تحمیلی سوم با عنوان «ایستادگی برای ایران»، با اشاره به روند برگزاری مسابقات عکس حوادث و سوانح اظهار کرد: مسابقات عکس حوادث و سوانح از سال ۱۳۸۹ آغاز شد. محور مسابقات اول و دوم، خانه‌های روستایی بود، اما از سومین دوره به بعد، تمرکز آن بر مخاطرات طبیعی از جمله سیلاب، زلزله، زمین‌لغزش و مخاطرات زمین‌شناختی و آب‌وهواشناختی قرار گرفت.

وی افزود: سال گذشته، با توجه به وقوع جنگ ۱۲ روزه، مؤسسه پژوهش‌های سوانح طبیعی تصمیم گرفت این رویداد را از طریق زبان تصویر بازنمایی کند؛ چراکه جنگ ۱۲ روزه بحرانی انسانی و اجتماعی بود که آثار و پیامدهای متنوعی در ابعاد کالبدی و اقتصادی تا حوزه‌های روانی، اجتماعی و فرهنگی بر جامعه بر جای گذاشت.

رئیس مؤسسه پژوهشی سوانح طبیعی ادامه داد: ششمین مسابقه عکس به موضوع جنگ رمضان اختصاص یافت و تلاش کردیم ابعاد مختلف این رویداد را پوشش دهیم. در این مسابقه، صرفاً به تخریب‌های کالبدی پرداخته نشد، بلکه پیامدهای جنگ بر زندگی مردم و وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر نیز مورد توجه قرار گرفت و تلاش کردیم همه ابعاد این رویداد را پوشش دهیم.

وی یادآور شد: در ادامه ششمین مسابقه و با توجه به وقوع جنگ رمضان، مؤسسه بار دیگر برگزاری مسابقه عکس با محوریت این جنگ را در دستور کار قرار داد. بر همین اساس، فراخوان منتشر شد و مجدداً از عکاسان دعوت کردیم در این رویداد مشارکت کنند.

گرکانی با اشاره به افزایش چشمگیر آثار دریافتی در این دوره از مسابقات گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، حدود ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ عکس دریافت کرده بودیم، اما در این مسابقه، حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ عکس از عکاسان به دست ما رسید که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه آثار ارسالی است.

فاجعه میناب و تخریب آثار تاریخی در قاب عکس‌ها ثبت شد

وی ادامه داد: امسال همچنین یک بخش جنبی فیلم کوتاه به مسابقه اضافه شد؛ بنابراین، در کنار تصاویر عکاسان، آثار فیلم کوتاه نیز در این رویداد حضور دارند.

رئیس مؤسسه پژوهشی سوانح طبیعی در پایان خاطرنشان کرد: تصاویر دریافتی، ابعاد مختلف حوادث و خسارات ناشی از جنگ را به تصویر می‌کشند؛ از فاجعه میناب و شهادت رهبر انقلاب گرفته تا تخریب خانه‌های مسکونی، دانشگاه‌ها، آثار تاریخی و زیرساخت‌ها، تلاش شده است ابعاد مختلف این جنگ در آثار ارائه‌شده پوشش داده شود تا مجموعه آثار مسابقه بتواند تصویری چندجانبه از ابعاد این رویداد ارائه کند.