به گزارش خبرنگار مهر، عباس بهشتی، فرماندار شهرستان بویراحمد، عصر دوشنبه در حاشیه افتتاح طرح‌های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش لوداب، از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های روستایی خبر داد و اظهار کرد: توسعه راه‌های ارتباطی، بهسازی معابر، مطالعه طرح‌های هادی و تأمین مسکن محرومان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای مناطق روستایی شهرستان است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه پوشش ارتباطی در بخش لوداب افزود: یکی از دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی محمد بهرامی، نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی، تکمیل پوشش شبکه‌های ارتباطی و رسانه‌ای در این بخش بوده است.

فرماندار بویراحمد با بیان اینکه پروژه ارتباطی افتتاح‌شده بخش قابل‌توجهی از این نیاز را برطرف می‌کند، تصریح کرد: با بهره‌برداری از این طرح، حدود ۸۰ درصد مسیر و روستاهای موردنظر از پوشش شبکه ارتباطی برخوردار شده‌اند و برای تکمیل ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.

مطالعه طرح هادی ۲۵ روستای لوداب

بهشتی با اشاره به پراکندگی روستاهای شهرستان بویراحمد گفت: حدود ۵۰۰ روستا در این شهرستان وجود دارد که پراکندگی جمعیت در آن‌ها، مدیریت منابع و ارائه خدمات عمرانی را با دشواری‌هایی همراه کرده است.

وی ادامه داد: در همین راستا، امسال پروژه‌ای برای مطالعه طرح‌های هادی روستایی تعریف شده و حدود ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای آن پیش‌بینی شده است.

فرماندار بویراحمد با اشاره به سهم بخش لوداب از این برنامه افزود: مطالعه طرح هادی ۲۵ روستای این بخش در دستور کار قرار دارد تا زمینه برنامه‌ریزی اصولی‌تر برای توسعه روستاها و اجرای پروژه‌های عمرانی فراهم شود.

اختصاص ۶۰ تن قیر و ۲ میلیارد تومان برای بهسازی معابر

بهشتی با اشاره به برنامه‌های بنیاد مسکن برای توسعه زیرساخت‌های روستایی اظهار کرد: بهسازی معابر و اجرای طرح‌های هادی از جمله اقداماتی است که با استفاده از ظرفیت‌های بنیاد مسکن و منابع شهرستانی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به برنامه بهسازی معابر روستای میزبان این مراسم گفت: برای اجرای عملیات آسفالت این روستا، حدود ۶۰ تن قیر پیش‌بینی شده و علاوه بر آن، ۲ میلیارد تومان از منابع شهرستانی و مشارکت دهیاری نیز برای تکمیل پروژه در نظر گرفته شده است.

فرماندار بویراحمد با بیان اینکه عملیات بهسازی اولیه و جدول‌گذاری در این روستا انجام شده است، افزود: تلاش می‌کنیم با اجرای آسفالت، مراحل باقی‌مانده پروژه تکمیل و خدمات عمرانی پیش‌بینی‌شده به مردم تحویل داده شود.

پیش‌بینی ۱۰ میلیارد تومان برای مسکن محرومان

بهشتی از اجرای طرح مسکن محرومان به‌عنوان یکی دیگر از برنامه‌های توسعه روستایی شهرستان یاد کرد و گفت: این طرح برای نخستین‌بار در شهرستان بویراحمد در منطقه کاکان آغاز شده و برنامه‌ریزی برای گسترش آن به چهار بخش شهرستان در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان، ۱۰ میلیارد تومان برای مشارکت در اجرای این طرح پیش‌بینی شده است تا امکان بهره‌مندی روستاهای مناطق محروم، به‌ویژه بخش لوداب، از ظرفیت‌های مسکن محرومان فراهم شود.

فرماندار بویراحمد با اشاره به ضرورت تأمین زمین موردنیاز این طرح تصریح کرد: پیگیری‌های لازم برای واگذاری زمین از طریق دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است تا اجرای طرح در مناطق هدف امکان‌پذیر شود.

بازنگری طرح هادی ۱۷۰ روستا در انتظار اعتبار

بهشتی با اشاره به ضرورت بازنگری طرح‌های هادی روستایی گفت: در شهرستان بویراحمد، ۱۷۰ روستا در انتظار بازنگری طرح هادی هستند؛ چراکه طی سال‌های گذشته الحاقات و تغییراتی در برخی روستاها انجام شده، اما بازنگری متناسب با این تغییرات صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه برای این بخش نیز منابعی از اعتبارات شهرستان پیش‌بینی شده است، افزود: حدود ۲۰ میلیارد تومان از منابع شهرستان بویراحمد برای حوزه بنیاد مسکن در نظر گرفته شده تا بخشی از نیازهای عمرانی روستاها پیگیری شود.

فرماندار بویراحمد همچنین از تلاش برای افزایش شمار روستاهای برخوردار از خدمات عمرانی خبر داد و گفت: هدف این است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود، تعداد بیشتری از روستاها از اجرای طرح‌های هادی و خدمات مرتبط بهره‌مند شوند.

اجرای طرح‌های عمرانی در ۲۲ روستای فاقد دهیاری

بهشتی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای روستاهای فاقد دهیاری اظهار کرد: در سال جاری، ۴۰ روستا در شهرستان برای اجرای پروژه‌های عمرانی شناسایی شده‌اند که از این تعداد، برای ۲۲ روستای بخش لوداب کد اعتباری دریافت شده است.

وی افزود: این پروژه‌ها با محوریت بهسازی معابر روستایی تعریف شده‌اند و پس از طی مراحل مربوط به انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد.

فرماندار بویراحمد با بیان اینکه این اقدامات با هدف توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شرایط زندگی در روستاها دنبال می‌شود، گفت: تلاش می‌کنیم با استفاده از اعتبارات پیش‌بینی‌شده و همکاری دستگاه‌های اجرایی، خدمات عمرانی ماندگاری در روستاهای فاقد دهیاری ارائه شود.