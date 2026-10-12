به گزارش خبرنگار مهر، خص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز، دوشنبه ۲۰ مهرماه، با رشد ۹۱ هزار واحدی به سطح ۸ میلیون و ۳۳۳ هزار واحد رسید و بار دیگر کانال ۸.۳ میلیون واحدی را پس گرفت. این در حالی است که نماگر اصلی بازار در آغاز معاملات با افت ۲۳ هزار واحدی مواجه شده بود.

شاخص هم‌وزن نیز که معاملات روز را در محدوده منفی آغاز کرده بود، با تغییر روند و افزایش حدود ۱۶ هزار واحدی، به تراز ۲ میلیون و ۱۸۱ هزار واحد صعود کرد.

ارزش کل بازار سرمایه نیز از محدوده ۲۳.۸ هزار همت در ابتدای معاملات به ۲۴.۱ هزار همت افزایش یافت. ارزش معاملات خرد به ۴۱.۱ همت رسید و ارزش کل معاملات نیز ۲۲۵ همت ثبت شد.

خروج ۳۴۶ میلیارد تومان از صندوق‌های طلا

در جریان معاملات امروز، ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی شد. در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت با خروج یک‌هزار و ۵۶۱ میلیارد تومان سرمایه حقیقی مواجه شدند. صندوق‌های اهرمی نیز ۵۱۲ میلیارد تومان ورود نقدینگی را تجربه کردند؛ اما صندوق‌های طلا و نقره به‌ترتیب با خروج ۳۴۶ میلیارد تومان و ۲ میلیارد تومان پول حقیقی روبه‌رو شدند.

بررسی وضعیت نمادها نشان می‌دهد ۷۳ درصد بازار در محدوده مثبت معامله شدند و در مجموع ۵۳۹ نماد معاملات خود را با رشد قیمت به پایان رساندند.

در میان گروه‌های بورسی، بیشترین جذب پول حقیقی به گروه معادن با یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اختصاص داشت. گروه تأمین آب و برق با ۷۳۶ میلیارد تومان، شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با ۴۴۰ میلیارد تومان، گروه فلزات با ۳۸۲ میلیارد تومان و صنعت سیمان با ۳۵۵ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی ورود نقدینگی قرار گرفتند.

در سمت مقابل، گروه بانکی با خروج ۲۲۵ میلیارد تومان پول حقیقی بیشترین میزان خروج سرمایه را ثبت کرد. پس از آن، گروه پتروشیمی با ۱۹۷ میلیارد تومان و صنایع غذایی با ۱۶۰ میلیارد تومان خروج نقدینگی مواجه شدند.

در بین نمادها، فزر با جذب ۷۲۰ میلیارد تومان، مبین با ۶۱۲ میلیارد تومان و ومعادن با ۲۵۵ میلیارد تومان بیشترین ورود پول حقیقی را به خود اختصاص دادند. در مقابل، تابان با خروج ۲۰۶ میلیارد تومان، وبملت با ۲۰۴ میلیارد تومان و تاپیکو با ۱۷۷ میلیارد تومان، بیشترین خروج نقدینگی حقیقی را تجربه کردند.

بررسی جریان پول در صندوق‌ها نیز حاکی از آن است که صندوق‌های بخشی یک‌هزار و ۴۶۲ میلیارد تومان، صندوق‌های سهامی یک‌هزار میلیارد تومان و صندوق‌های مختلط ۸۶ میلیارد تومان سرمایه حقیقی جذب کردند. در مقابل، صندوق‌های انرژی با خروج ۵۵ میلیارد تومان و صندوق‌های شاخصی با خروج ۱۳ میلیارد تومان پول حقیقی مواجه شدند.

در بازار فرابورس نیز شاخص کل با افزایش ۴۱۷ واحدی به سطح ۶۵ هزار و ۳۱۱ واحد رسید. ارزش معاملات این بازار ۶۵.۵ همت بود که از این میزان، ۹.۷ همت به معاملات سهام اختصاص داشت.