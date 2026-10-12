حسینی اشکوری: ظرفیت گردشگری و فرهنگی بقاع متبرکه لنگرود شناسایی می شود

حجت‌الاسلام سید حامد حسینی اشکوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بازدید از بقاع متبرکه چالکیاسر،گلباغ سر، سادات محله، پشت لَلِه سر، پاپکیاده، خالکیاسر اظهار کرد: بررسی میدانی از بقاع متبرکه ضرورت دارد و هدف از این بازدیدها، شناخت دقیق شرایط هر بقعه، بررسی ظرفیت‌های موجود و ارزیابی اقداماتی است که می‌توان برای بهبود وضعیت و افزایش کارکردهای فرهنگی و اجتماعی آن‌ها انجام داد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود در خصوص موقعیت جغرافیایی این بقاف متبرکه، بیان کرد: هر یک از این اماکن با توجه به موقعیت جغرافیایی، شرایط عمرانی، ظرفیت‌های فرهنگی و میزان حضور زائران، ویژگی‌های خاص خود را دارند و لازم است برای هرکدام متناسب با شرایط موجود برنامه‌ریزی شود.

حجت الاسلام حسینی اشکوری با بیان اینکه نمی‌توان برای همه بقاع متبرکه نسخه واحدی در نظر گرفت، تصریح کرد: در این بازدیدها تلاش می‌شود ظرفیت‌های هر بقعه به‌صورت جداگانه بررسی شود تا مشخص شود در چه زمینه‌هایی امکان فعالیت بیشتر وجود دارد و چگونه می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح، شرایط بهتری برای زائران و مردم منطقه فراهم کرد.

توسعه بقاع متبرکه نیازمند برنامه‌ریزی و استفاده از ظرفیت نخبگان و جوانان است

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به ابعاد مختلف بقاع متبرکه اظهار کرد: ظرفیت‌های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این اماکن باید مورد توجه قرار گیرد و در کنار رسیدگی به وضعیت ساخت‌وساز و محوطه، برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی و فراهم‌کردن امکانات موردنیاز زائران نیز برنامه داشت.

وی افزود: برخی بقاع متبرکه با توجه به موقعیت مکانی و ظرفیت‌های پیرامونی خود می‌توانند در حوزه گردشگری مذهبی و جذب بازدیدکنندگان نقش مؤثرتری ایفا کنند؛ البته تحقق این موضوع نیازمند شناسایی امکانات، بررسی نیازها و استفاده درست از فرصت‌های موجود است.

حجت الاسلام حسینی اشکوری با اشاره به نقش هیئت‌های امنا در مدیریت و پیشبرد امور بقاع متبرکه بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، بررسی عملکرد هیئت‌های امنا و میزان برنامه‌ریزی آن‌ها برای ارتقای وضعیت بقعه است. لازم است متولیان هر بقعه بدانند چه اهدافی را دنبال می‌کنند و برای رسیدن به آن اهداف، برنامه مشخص و قابل اجرایی داشته باشند.

وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت افراد توانمند در هر منطقه ادامه داد: استفاده از دیدگاه نخبگان، صاحب‌نظران، افراد باتجربه و جوانان می‌تواند به شناسایی بهتر نیازها و ارائه راهکارهای مناسب کمک کند. هر منطقه از ظرفیت انسانی ارزشمندی برخوردار است که در صورت فراهم‌شدن زمینه مشارکت، می‌توان از این توان برای پیشبرد برنامه‌های عمرانی و فرهنگی بقاع متبرکه بهره برد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود هیئت‌های امنا با نگاه مسئولانه و برنامه‌محور، در مسیر بهبود وضعیت بقاع متبرکه حرکت کنند و با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و ضوابط مربوط، زمینه ارتقای جایگاه این اماکن را فراهم سازند.

ساماندهی امور بقاع متبرکه نیازمند رعایت ضوابط و هماهنگی با هیئت‌های امنا است

حجت الاسلام حسینی اشکوری با اشاره به ضرورت توجه به جایگاه متولیان بقاع متبرکه اظهار کرد: اداره امور این اماکن باید با رعایت ضوابط و از مسیر قانونی و مشخص دنبال شود و لازم است افرادی که قصد انجام اقداماتی در محدوده بقاع را دارند، پیش از هر اقدامی با مسئولان و هیئت‌های امنای مربوط هماهنگی لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به برخی مسائل پیش‌آمده در زمینه مداخله افراد یا مجموعه‌های مختلف در امور بقاع متبرکه افزود: در موضوعاتی مانند ساماندهی قبور، رسیدگی به درختان، تغییرات محوطه و اجرای اقدامات عمرانی، باید شرایط هر بقعه و مقررات مربوط در نظر گرفته شود. انجام این اقدامات بدون هماهنگی کافی ممکن است موجب بروز اختلاف یا ایجاد مشکل در روند اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود تأکید کرد: هدف، جلوگیری از مشارکت و همکاری افراد نیست؛ بلکه لازم است این همکاری‌ها در چارچوب مشخص و با هماهنگی متولیان مربوط انجام شود تا تصمیم‌ها بر اساس نیازهای واقعی بقعه و با در نظر گرفتن مصالح آن اتخاذ شود.