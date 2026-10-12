به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ویشکایی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد بحران استان گیلان که با حضور فرمانداران و شهرداران غرب گیلان و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در فرمانداری آستارا برگزار شد، ضمن تبریک ایام مدیریت بحران، از همراهی مدیران شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و آستارا قدردانی کرد و گفت: این نخستین سالی است که ۱۸ تا ۲۰ مهرماه در تقویم رسمی کشور به عنوان ایام مدیریت بحران نام‌گذاری شده و این نشست‌ها برای هم‌افزایی و آمادگی بیشتر ضروری است.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی از تمامی شهرستان‌های استان و بررسی نواقص و پیشنهادات دستگاه‌ها افزود: موضوع اصلی جلسه امروز، بررسی پیامدهای پدیده ال‌نینو و آمادگی برای مدیریت اثرات آن است.

هشدار نسبت به تغییرات اقلیمی و سیلاب‌های اخیر

ویشکایی با اشاره به افزایش دمای آب اقیانوس آرام و تأثیر مستقیم آن بر تشدید بارش‌ها و سیلاب‌ها در جهان گفت: افزایش حدود دو درجه‌ای دمای آب اقیانوس آرام باعث فعال شدن چرخه ال‌نینو شده و اثرات آن را در کشور مشاهده می‌کنیم؛ از سیلاب سنگین اردبیل تا مشکلات گسترده در گلستان

وی افزود: اگر لایروبی رودخانه‌های پیربازار و رشت پس از سیلاب‌های اخیر انجام نمی‌شد، قطعاً در بارش‌های سنگین شهریورماه با بحران جدی مواجه می‌شدیم.

دستور ویژه برای لایروبی رودخانه‌های سیلابی

مدیرکل مدیریت بحران گیلان با اشاره به دستور استاندار برای ورود شهرداری‌ها به لایروبی رودخانه‌های داخل محدوده شهری گفت: شهرداران می‌توانند با مجوز استاندار وارد عملیات لایروبی شوند. آب منطقه‌ای نیز با قید فوریت برآوردهای لازم را انجام می‌دهد و اگر مصالح استحصالی هزینه‌ها را پوشش نداد، آب منطقه‌ای متعهد شده مصالح مورد نیاز شهرداری‌ها را از سایر رودخانه‌ها تأمین کند.

وی خطاب به شهرداران تأکید کرد: در حضور دادستان و مدیران کل اعلام می‌کنم؛ اگر شهرداری‌ها در هدایت سیلاب با مشکل مالی مواجه شوند، مدیریت بحران استان از آن‌ها حمایت خواهد کرد.

آماده‌باش کامل دستگاه‌ها طبق ماده ۱۵ قانون مدیریت بحران

ویشکایی با اشاره به شرایط حساس کشور و ضرورت حفظ امنیت و آرامش مردم گفت: اگر در مدیریت بحران کوتاهی کنیم و مردم آسیب ببینند، شرمنده آن‌ها خواهیم شد. امروز مدیرکل بازرسی استان نیز به دلیل حساسیت موضوع در جلسه حاضر است.

وی با یادآوری ماده ۱۵ قانون مدیریت بحران افزود: در زمان بحران، فرمانداران به عنوان رؤسای ستاد شهرستان و استاندار به عنوان رئیس ستاد استان می‌توانند از ظرفیت کامل بخش خصوصی استفاده کنند. همه دستگاه‌ها موظف‌اند امکانات لجستیکی، مالی و اجرایی خود را بدون هیچ محدودیتی به کار بگیرند.

مدیرکل مدیریت بحران گیلان در پایان با تأکید بر ضرورت تشکیل جلسات مستمر، پایش رودخانه‌های سیلابی و آمادگی کامل دستگاه‌ها گفت: پدیده ال‌نینو قطعی است و باید پیش از وقوع حادثه، اقدامات پیشگیرانه را به‌صورت دقیق و مستند انجام دهیم.