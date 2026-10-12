به گزارش خبرنگار مهر، محمد دادرس ظهر دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان گیلان که با حضور فرمانداران شهرستان های غرب گیلان و مدیران کل برخی از ادارات کل استان در فرمانداری آستارا برگزار شد، با اشاره به اینکه ۹۰ درصد بلایای طبیعی، ۷۰ درصد تلفات جانی و ۷۵ درصد خسارات مالی ناشی از پدیده‌های اقلیمی و جوی است، اظهار کرد: ایران جزو ده کشور پرمخاطره جهان و گیلان نیز در میان پنج استان حادثه‌خیز کشور قرار دارد.

افزایش دمای جهانی؛ عبور از مرز ۱.۵ درجه

مدیر کل هواشناسی گیلان با بیان اینکه سازمان جهانی هواشناسی از سال ۲۰۲۳ افزایش دمای ۱.۵ درجه را پذیرفته بود، افزود: این افزایش دما نه‌تنها در تمام ماه‌های سال ۲۰۲۳ ثبت شد، بلکه طبق اعلام رسمی، سال ۲۰۲۷ بیشترین گرمایش جهانی را تجربه خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: تغییر اقلیم یک پدیده جهانی است که بیشترین اثر منفی را در عرض‌های ۳۰ تا ۶۰ درجه دارد؛ محدوده‌ای که ایران و اروپا در آن قرار گرفته‌اند و این موضوع برای ما یک هشدار جدی است.

بارش‌های حدی؛ شواهد تغییر اقلیم در گیلان

دادرس با اشاره به نمونه‌های بارش‌های شدید سال‌های اخیر گفت:۳۲۰ میلی‌متر بارندگی در کمتر از ۲۴ ساعت در آستارا، ۸۴ میلی‌متر بارش در ۲.۵ ساعت در رشت، ۱۱۷ میلی‌متر بارندگی طی ۶ ساعت در املش، ۳۲۰ میلی‌متر بارش در رودسر نشان می دهد الگوی بارش‌ها تغییر کرده؛ پیش‌تر ۱۵۰ میلی‌متر بارش در سه روز رخ می‌داد، اما اکنون همین مقدار در کمتر از شش ساعت ثبت می‌شود.

وی همچنین از افزایش دمای ۲.۱ درجه‌ای گیلان نسبت به بلندمدت و هفت سال کاهش بارندگی و خشکسالی خبر داد.

سوپر ال‌نینو؛ شدت بی‌سابقه

مدیر کل هواشناسی گیلان با اشاره به اینکه ال‌نینو پدیده‌ای شناخته‌شده است، گفت: آنچه امسال رخ می‌دهد، یک ال‌نینوی شدید یا سوپر ال‌نینو است.

به گفته وی افزایش دما در اقیانوس آرام باید بین ۰.۵ تا ۱ درجه باشد تا ال‌نینو شکل بگیرد،اما امسال این افزایش ۱.۸ تا ۲ درجه و طبق آخرین گزارش‌ها تا ۳ درجه ثبت شده است.

وی افزود: دورپیوندهای اقلیمی مانند نوسانات اقیانوس اطلس شمالی (NAO)، نوسانات قطبی (AO) و دوقطبی اقیانوس هند نیز هم‌زمان فعال شده‌اند و شدت ال‌نینو را افزایش می‌دهند.

تجربه گیلان در سال‌های ال‌نینویی

دادرس با اشاره به بررسی ۳۰ ساله بارش رشت گفت: میانگین بلندمدت بارندگی رشت ۱۳۵۰ میلی‌متر است، اما در ۹ سال بارش‌ها از نرمال فراتر رفته و در چهار سال از این دوره، این افزایش با ال‌نینو هم‌زمان بوده است؛ بارش‌هایی بین ۱۷۰۰ تا ۱۹۰۰ میلی‌متر.

وی سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۹۷ و۱۳۹۸ را نمونه‌های بارش‌های بسیار شدید هم‌زمان با ال‌نینو دانست.

پیش‌بینی بارش پاییز؛ احتمال افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی

مدیرکل هواشناسی گیلان درباره پیش‌بینی بلندمدت گفت: احتمال وقوع سناریوهای اعلام‌شده بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است. هدف ایجاد نگرانی نیست؛ هدف آمادگی دستگاه‌ها است.

وی در پایان تأکید کرد: توجه به هشدارها، تشکیل جلسات مستمر و اقدام پیش‌دستانه، تنها راه کاهش خسارت‌های احتمالی است.