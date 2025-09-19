  1. استانها
آماده‌باش کامل هلال‌ احمر گیلان در پی هشدار سطح نارنجی هواشناسی

رشت - مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان از آماده‌باش کامل نیروهای امدادی این جمعیت در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در استان خبر داد.

هادی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی از سوی سازمان هواشناسی، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها و اعلام وضعیت جوی نامساعد در روزهای آینده، تمامی کارکنان، امدادگران و نجاتگران هلال‌احمر در سطح استان به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

وی با تأکید بر آمادگی کامل لجستیکی هلال‌احمر گیلان افزود: خودروهای امدادی از جمله آمبولانس‌های کمک‌دار، ست‌های نجات، خودروهای پشتیبانی و تجهیزات تخصصی در پایگاه‌های مختلف استان مستقر شده و آماده خدمت‌رسانی به مردم در مواقع بحرانی هستند.

سلیمی با بیان اینکه بیش از ۲۵۰ نفر از امدادگران و نجاتگران در سطح استان به‌صورت شبانه‌روزی در پایگاه‌ها حضور دارند، ادامه داد: سایر نیروهای داوطلب در خانه‌های هلال و کارکنان اداری نیز در حالت آماده‌باش کامل بوده و در صورت نیاز وارد عملیات خواهند شد.

مدیرعامل هلال‌احمر گیلان همچنین با توصیه به شهروندان، مسافران و ساکنان مناطق روستایی و کوهستانی گفت: مردم از توقف یا تردد در مجاورت رودخانه‌ها، مسیل‌ها، منابع آبی و مناطقی که احتمال وقوع صاعقه در آن‌ها وجود دارد، پرهیز کنند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط ناپایدار جوی، انجام سفرهای غیرضروری در محورهای کوهستانی و جاده‌ای به هیچ وجه توصیه نمی‌شود و هم‌استانی‌ها لازم است به هشدارهای صادر شده از سوی جمعیت هلال‌احمر، پلیس راه و اداره‌کل راهداری توجه کامل داشته باشند.

سلیمی در پایان یادآور شد: مرکز کنترل و هماهنگی عملیات‌های امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گیلان با شماره تلفن ۱۱۲ به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به تماس‌های مردمی و مدیریت حوادث احتمالی است.

