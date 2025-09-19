هادی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی از سوی سازمان هواشناسی، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها و اعلام وضعیت جوی نامساعد در روزهای آینده، تمامی کارکنان، امدادگران و نجاتگران هلال‌احمر در سطح استان به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

وی با تأکید بر آمادگی کامل لجستیکی هلال‌احمر گیلان افزود: خودروهای امدادی از جمله آمبولانس‌های کمک‌دار، ست‌های نجات، خودروهای پشتیبانی و تجهیزات تخصصی در پایگاه‌های مختلف استان مستقر شده و آماده خدمت‌رسانی به مردم در مواقع بحرانی هستند.

سلیمی با بیان اینکه بیش از ۲۵۰ نفر از امدادگران و نجاتگران در سطح استان به‌صورت شبانه‌روزی در پایگاه‌ها حضور دارند، ادامه داد: سایر نیروهای داوطلب در خانه‌های هلال و کارکنان اداری نیز در حالت آماده‌باش کامل بوده و در صورت نیاز وارد عملیات خواهند شد.

مدیرعامل هلال‌احمر گیلان همچنین با توصیه به شهروندان، مسافران و ساکنان مناطق روستایی و کوهستانی گفت: مردم از توقف یا تردد در مجاورت رودخانه‌ها، مسیل‌ها، منابع آبی و مناطقی که احتمال وقوع صاعقه در آن‌ها وجود دارد، پرهیز کنند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط ناپایدار جوی، انجام سفرهای غیرضروری در محورهای کوهستانی و جاده‌ای به هیچ وجه توصیه نمی‌شود و هم‌استانی‌ها لازم است به هشدارهای صادر شده از سوی جمعیت هلال‌احمر، پلیس راه و اداره‌کل راهداری توجه کامل داشته باشند.

سلیمی در پایان یادآور شد: مرکز کنترل و هماهنگی عملیات‌های امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گیلان با شماره تلفن ۱۱۲ به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به تماس‌های مردمی و مدیریت حوادث احتمالی است.