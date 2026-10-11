علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح پیش‌بینی وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: آسمان استان تا پایان هفته در بیشتر ساعات قسمتی تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی زمان‌ها وزش باد و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط جوی در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و جمعه با احتمال بارش باران نیز همراه خواهد شد و بارندگی‌ها عمدتاً به‌صورت پراکنده رخ می‌دهند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به احتمال وقوع رعدوبرق تصریح کرد: نیمه شمالی استان در روزهای یادشده بیش از سایر مناطق در معرض بارش‌های پیش‌بینی‌شده قرار دارد.

زورآوند درباره تغییرات دمایی استان نیز گفت: میانگین دمای هوا در بیشتر نقاط استان طی امروز و فردا تغییر محسوسی نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: از روز چهارشنبه تا پایان هفته، روند افزایش تدریجی دما در استان آغاز می‌شود و میانگین دمای هوا در این بازه زمانی رو به افزایش خواهد بود.