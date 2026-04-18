وزش باد نسبتاً شدید در اقصی نقاط استان سمنان؛ آسمان نیمه ابری است

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز شنبه بیست و نهم فروردین ماه ۱۴۰۵ شاهد افزایش ابر در اقصی نقاط استان سمنان خواهیم بود هرچند این ابرها بارندگی را حداقل تا روز دوشنبه در استان نخواهند داشت.

امروز آسمان اکثر نقاط استان سمنان نیمه ابری همراه با افزایش ابر، مه آلودگی در برخی ساعات و همچنین وزش بادهای نسبتاً شدید گزارش شده است. برای امروز مرکز استان آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای امروز ۲۰ و ۱۰ درجه بالای صفر اعلام شده است در دامغان آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه آلودگی ارتفاعات و وزش باد خواهد بود بیشینه و کمینه دمای هوای دامغان برای امروز شنبه ۱۹ و ۹ درجه بالای صفر اعلام شده است.

شاهرود آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک را شاهد خواهد بود از روز دوشنبه در شهرستان های شاهرود و میامی و دامغان شاهد افزایش ابر و بارش باران و رگبار و رعد و برق خواهیم بود بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود برای امروز ۱۸ و هشت درجه بالای صفر اعلام شده است.

در میامی شاهد افزایش ابر، مه آلودگی به خصوص در ارتفاعات و همچنین گرد و غبار خواهیم بود از شامگاه دوشنبه در میامی بارش و رگبار پراکنده مهمان مردم خواهد شد بیشینه و کمینه دمای هوای میامی برای امروز ۱۷ و هفت درجه بالای صفر اعلام شده است.

در غرب صنعتی شامل ایوانکی و گرمسار و آرادان هم آسمان صاف تا قسمتی ابری، همراه با گرد و غبار و وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی هواشناسی در روز شنبه ۲۹ فروردین ماه است. بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار برای امروز ۲۲ و ۱۴ درجه بالای صفر اعلام می شود. در این منطقه هم مانند دیگر نقاط استان سمنان از روز دوشنبه شاهد ورود سامانه کم فشار بارشی خواهیم بود.