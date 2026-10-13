تکمیل سه کیلومتر از محور بانه ـ بویین تا پایان مهرماه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اورک بختیاری صبح سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: طرح چهارخطه‌سازی محور بانه ـ بویین در محدوده‌ای به طول پنج کیلومتر در حال اجراست که سه کیلومتر از آن تا پایان مهرماه امسال تکمیل و برای تردد خودروها آماده می‌شود.

وی با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی این پروژه افزود: برای اجرای این طرح بیش از سه هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان با بیان اینکه این محور از مسیرهای مورد استفاده در تردد میان بانه و بویین است، عنوان کرد: چهارخطه‌سازی این محدوده با هدف افزایش ایمنی تردد و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه دنبال می‌شود.

اورک بختیاری در ادامه به روند اجرای طرح‌های راهسازی در استان اشاره کرد و گفت: در شش ماهه نخست امسال، عملیات راهسازی در تمامی محورهای کردستان فعال بوده و اجرای پروژه‌های زیرساختی این حوزه ادامه داشته است.