به گزارش خبرنگار مهر عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت در گفتوگویی رادیویی، با بیان اینکه ۴۰ تا ۴۵ درصد تراکنش‌های سوخت‌گیری کشور با کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها انجام می‌شود، گفت: در طرح «شناسه‌دار کردن»، کسر هزار تومان هنگام کشیدن کارت بانکی صرفاً برای استعلام و احراز هویت فرد است و ارتباطی با وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ندارد؛ این مبلغ به بانک عامل اختصاص می‌یابد.

باصفا با اشاره به ابهام‌های مطرح‌شده درباره کسر هزار تومان در جایگاه‌های سوخت اظهار کرد: این کد و مبلغ هزار تومان صرفاً برای فرایند احراز هویت است. اکنون ۴۰ تا ۴۵ درصد تراکنش‌های سوخت‌گیری در کشور با کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها انجام می‌شود و می‌توان گفت نزدیک به ۱۰۰ درصد عرضه خارج از شبکه از طریق همین کارت‌های اضطراری صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: برای مدیریت این تراکنش‌ها، طرح «شناسه‌دار کردن» به مرحله اجرا درآمده است. در این طرح، فرد باید احراز هویت شود؛ بنابراین هنگام کشیدن کارت بانکی، مبلغ هزار تومان برای احراز هویت فرد کسر می‌شود. این مبلغ هیچ ارتباطی با وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ندارد، به دولت یا سازمان ما نمی‌رسد و بابت استعلام‌های دریافتی است که در محل دیگری هزینه می‌شود.

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره محل واریز این وجه و علت دریافت آن توضیح داد: مبلغ یادشده به بانک عاملی اختصاص دارد که احراز هویت را انجام می‌دهد. همان‌طور که مردم برای برخی تراکنش‌های بانکی دیگر، مانند کارت‌به‌کارت یا استعلام خلافی خودرو، هزینه پرداخت می‌کنند، این مورد نیز هزینه استعلام و احراز هویت بر بستر کد ملی است.

وی بیان کرد: در نظام بانکی، تعرفه احراز هویت از هزار تومان تا سقف پنج هزار تومان تعیین شده است، اما با رایزنی‌های گسترده توانستیم این رقم را به حداقل ممکن، یعنی همان هزار تومان، برسانیم. این مبلغ بر اساس مصوبات قانونی و بابت خدماتی دریافت می‌شود که بانک‌ها ارائه می‌کنند.

باصفا همچنین درباره هزینه‌های پشتیبانی فنی سامانه گفت: دستگاه‌های کارت‌خوان خریداری‌شده بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان قیمت دارند و اعلام کرده‌ایم که باید ۳۰ هزار دستگاه تأمین شود تا بتوان به مردم خدمت‌رسانی کرد.

وی افزود: در سال گذشته، فقط هزینه کاغذ در این بخش ۵۰۰ میلیارد تومان بود. این هزار تومان‌ها باید صرف پشتیبانی همین سامانه‌ها و دستگاه‌ها شود. بانک عامل موظف است در هفت روز هفته، پشتیبانی ۲۴ ساعته فراهم کند تا در صورت بروز نقص فنی در دستگاه‌ها، مشکل در اسرع وقت برطرف شود. بنابراین، این مبلغ بدون استفاده نمی‌ماند، بلکه مستقیماً در چرخه خدمت‌رسانی به مردم و پشتیبانی زیرساخت هزینه خواهد شد.

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره کسر دوباره این مبلغ در هر نوبت سوخت‌گیری تأکید کرد: طبق قانون، ۹۵ درصد سوخت‌گیری‌ها باید با کارت شخصی افراد انجام شود. اگر فردی بخواهد از کارتی غیر از کارت شخصی خود استفاده کند، برای تثبیت حق حاکمیت، مدیریت توزیع و جلوگیری از قاچاق سوخت باید مشخص باشد که سوخت به چه کسی تحویل داده شده است. از همین رو، به ازای هر بار استفاده از کارت اضطراری، فرایند احراز هویت تکرار می‌شود؛ چراکه سامانه باید برای هر تراکنش از سامانه‌های مربوطه استعلام بگیرد.

وی گفت: اصل موضوع را رها کرده‌ایم و به فرعیات پرداخته‌ایم. بیش از یک سال به‌صورت شبانه‌روزی کار کرده‌ایم تا دغدغه‌های مردم برطرف شود؛ به‌گونه‌ای که دیگر برای دریافت ۱۰ لیتر بنزین نیازی به التماس نباشد و در سفرها به مردم گفته نشود سقف ۲۵۵ تراکنش کارت تمام شده و باید سه تا چهار ساعت منتظر بمانند تا سامانه صفر شود.

باصفا افزود: این سامانه را راه‌اندازی کردیم تا معطلی مردم پایان یابد، از عرضه خارج از شبکه و قاچاق جلوگیری شود و سوخت به مصرف‌کننده واقعی برسد. اجرای چنین پروژه‌هایی هزینه‌های زیرساختی دارد که بانک‌ها و شرکت‌ها بر اساس تعرفه‌های قانونی، بابت خدمات و استعلام‌ها دریافت می‌کنند.

وی درباره علت اطلاع‌رسانی پس از اجرای طرح و تغییر روش پرداخت تصریح کرد: در حال حاضر، اجرای این طرح فقط به استان تهران محدود است و ما مشغول اطلاع‌رسانی همه‌جانبه هستیم. پیش از این، روش «پیش‌پرداخت» یا همان «ووچر» در نظر گرفته شده بود که بر اساس آن فرد ابتدا هزینه را می‌پرداخت و رسید دریافت می‌کرد؛ اما این روش در عمل برای مردم چالش‌هایی ایجاد کرد.

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ادامه داد: برای نمونه، فرد هزینه ۲۵ لیتر را پرداخت می‌کرد و توکن می‌گرفت، اما باک خودرو بیش از ۲۰ لیتر گنجایش نداشت و باقی‌مانده پول در حساب جایگاه می‌ماند؛ اپراتور هم امکان بازگرداندن نقدی آن را نداشت. گاهی نیز سامانه قطع می‌شد یا فرد تمایل داشت هزینه را نقدی یا با کارت هدیه بپردازد. این چالش‌ها را بررسی کردیم و پس از چند روز آزمایش، به این سازوکار رسیدیم تا مشکلات مردم به‌طور کامل برطرف شود.