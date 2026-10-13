به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی فخاری صبح سه‌شنبه در کارگاه آموزشی «نحوه برنامه‌ریزی مطالعات اجتماعی ـ اقتصادی و آموزش و ترویج حوزه‌های آبخیز ۲۱گانه با هدف تبیین و توجیه نتایج مورد انتظار» با اشاره به اهمیت ابعاد اقتصادی و اجتماعی در اجرای طرح‌های جنگلداری اظهار کرد: یکی از چالش‌های مهم در این حوزه، مسائل معیشتی جوامع محلی و افرادی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با حوزه‌های آبخیز ارتباط دارند؛ موضوعی که ضرورت شناخت دقیق شرایط منطقه و ایجاد درک مشترک میان عوامل اجرایی را افزایش می‌دهد.

وی با تأکید بر لزوم برگزاری نشست‌های تخصصی و هم‌اندیشی برای بررسی مسائل مناطق جنگلی افزود: پیش از اجرای طرح‌ها باید نیازها، مشکلات و ظرفیت‌های جوامع محلی به‌صورت کارشناسی ارزیابی شود تا برنامه‌های تدوین‌شده بر پایه واقعیت‌های موجود بوده و امکان اجرای عملی آن‌ها فراهم باشد.

مدیرکل دفتر جنگلداری و امور بهره‌برداری تصریح کرد: طرح‌های جنگلداری زمانی می‌توانند به اهداف پیش‌بینی‌شده دست یابند که در کنار ملاحظات فنی و حفاظتی، ابعاد اقتصادی و اجتماعی نیز در آن‌ها مورد توجه قرار گیرد. مطالعات انجام‌شده باید به راهکارهای مشخص برای کاهش مشکلات و بهبود شرایط جوامع محلی منجر شود و صرف بررسی مسائل، بدون ارائه برنامه اجرایی، کافی نیست.

فخاری با اشاره به تفاوت شرایط مناطق مختلف خاطرنشان کرد: وضعیت معیشت مردم، ساختار روستاها، ویژگی‌های اجتماعی جوامع محلی و شرایط طبیعی و جنگلی در حوزه‌های آبخیز متفاوت است؛ بنابراین، برنامه‌ریزی یکسان برای همه مناطق نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای موجود باشد.

وی ادامه داد: تدوین برنامه‌های متناسب با ویژگی‌های هر حوزه آبخیز، استفاده از ظرفیت‌های بومی و تقویت مشارکت مردم در فرایند اجرای طرح‌ها، از الزامات دستیابی به نتایج مؤثر و پایدار در مدیریت منابع طبیعی است.

این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای هماهنگی میان بخش‌های اجرایی و مشاوران، تبیین شیوه‌های برنامه‌ریزی مطالعات اجتماعی و اقتصادی و تشریح نتایج مورد انتظار در حوزه‌های آبخیز ۲۱گانه برگزار شد.