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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۰

مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد در اجرای طرح جنگلداری نوین

مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد در اجرای طرح جنگلداری نوین

بخشی از طرح‌های جنگلداری نوین در جنگل‌های هیرکانی به منظور درآمدزایی برای جامعه محلی به تشکل‌های مردم نهاد واگذار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی فخاری، مدیرکل دفتر جنگلداری و امور بهره‌برداری سازمان منابع طبیعی کشور درباره نقش‌آفرینی و مشارکت تشکل‌های مدنی در اجرای طرح جنگلداری نوین، گفت: در مکان‌هایی که تشکل‌های تعاونی مردم‌نهاد فعالیت می‌کنند، ترجیح می‌دهیم اجرای این طرح‌ها را بر اساس آگهی به آنان واگذار کنیم تا درآمد و سود حاصل از آن نصیب جامعه محلی شود.

وی اجرای طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین را بهترین راه نجات و مدیریت جنگل‌های هیرکانی دانست و اظهار کرد: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با همراهی دولت در چارچوب قانون، با لحاظ ملاحظات اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی مصصم است، برنامه کوتاه‌مدتی را تا زمان اجرایی شدن طرح مدیریت پایدار جنگل در بخش حفاظت و فنی تدوین، تصویب و اجرا کند.

وی درباره تمهیدات اندیشیده شده برای جلوگیری از افزایش قاچاق چوب در پی انجام این طرح نیز تصریح کرد: یکی از مهمترین مسایل و مشکلات ما طی سال‌های متمادی، کمبود امکانات و تجهیز و مهمتر از آن نبود سازوکاری برای پرداخت به موقع دستمزد نیروهای حفاظتی بوده است چراکه وابسته به بودجه دولتی بوده‌ایم و تامین اعتبار و تخصیص آن زمان‌بر بوده است و این موضوع موجب بی‌انگیزگی برخی از نیروهای حفاظتی می‌شد، که خوشبختانه اجرای برنامه حفاظتی طرح کوتاه‌مدت، موجب رفع این مشکل نیز می‌شود.

مدیرکل دفتر جنگلداری و امور بهره‌برداری سازمان منابع طبیعی کشور افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این طرح، مرمت بازسازی، تجهیز و تکمیل پاسگاه‌ها، نگهبانی و ایست بازرسی نظیر مرمت ساختمان‌های مربوطه، خرید و تجهیز لوازم اطفای حریق و خرید و نصب دوربین‌های برد کوتاه و بلند است که در کاهش قاچاق تاثیر به‌سزایی دارد.

وی در همین حال یادآور شد: در راستای اجرای تکلیف قانونی و به منظور تحقق تبصره یک و دو ذیل ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ضمن استمرار تهیه طرح مدیریت پایدار جنگل، با مد نظر قرار دادن ملاحظات اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی اقدام به تهیه طرح و برنامه مدون و مصوب کوتاه‌مدت با هدف ارتقای ضریب حفاظتی جنگل، ایجاد ساختار اجرایی و نظارتی در سطح حوزه آبخیز، حفظ زیرساخت‌ها و سرمایه‌های موجود و تقویت و بازسازی تجهیزات و امکانات حفاظتی از جمله پیشگیری از بروز آفات، بیماری و آتش‌سوزی تا استقرار مدیریت پایدار جنگل با عنوان فاز نخست طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین کرده است.

کد مطلب 6853028

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    نظرات

    • حمید IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
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      پاسخ
      بیشتر جنگلها توسط سودجویان وجنگلخواران تبدیل به ویلا شده

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