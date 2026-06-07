به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی فخاری، مدیرکل دفتر جنگلداری و امور بهرهبرداری سازمان منابع طبیعی کشور درباره نقشآفرینی و مشارکت تشکلهای مدنی در اجرای طرح جنگلداری نوین، گفت: در مکانهایی که تشکلهای تعاونی مردمنهاد فعالیت میکنند، ترجیح میدهیم اجرای این طرحها را بر اساس آگهی به آنان واگذار کنیم تا درآمد و سود حاصل از آن نصیب جامعه محلی شود.
وی اجرای طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین را بهترین راه نجات و مدیریت جنگلهای هیرکانی دانست و اظهار کرد: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با همراهی دولت در چارچوب قانون، با لحاظ ملاحظات اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی مصصم است، برنامه کوتاهمدتی را تا زمان اجرایی شدن طرح مدیریت پایدار جنگل در بخش حفاظت و فنی تدوین، تصویب و اجرا کند.
وی درباره تمهیدات اندیشیده شده برای جلوگیری از افزایش قاچاق چوب در پی انجام این طرح نیز تصریح کرد: یکی از مهمترین مسایل و مشکلات ما طی سالهای متمادی، کمبود امکانات و تجهیز و مهمتر از آن نبود سازوکاری برای پرداخت به موقع دستمزد نیروهای حفاظتی بوده است چراکه وابسته به بودجه دولتی بودهایم و تامین اعتبار و تخصیص آن زمانبر بوده است و این موضوع موجب بیانگیزگی برخی از نیروهای حفاظتی میشد، که خوشبختانه اجرای برنامه حفاظتی طرح کوتاهمدت، موجب رفع این مشکل نیز میشود.
مدیرکل دفتر جنگلداری و امور بهرهبرداری سازمان منابع طبیعی کشور افزود: یکی از مهمترین برنامههای این طرح، مرمت بازسازی، تجهیز و تکمیل پاسگاهها، نگهبانی و ایست بازرسی نظیر مرمت ساختمانهای مربوطه، خرید و تجهیز لوازم اطفای حریق و خرید و نصب دوربینهای برد کوتاه و بلند است که در کاهش قاچاق تاثیر بهسزایی دارد.
وی در همین حال یادآور شد: در راستای اجرای تکلیف قانونی و به منظور تحقق تبصره یک و دو ذیل ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ضمن استمرار تهیه طرح مدیریت پایدار جنگل، با مد نظر قرار دادن ملاحظات اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی اقدام به تهیه طرح و برنامه مدون و مصوب کوتاهمدت با هدف ارتقای ضریب حفاظتی جنگل، ایجاد ساختار اجرایی و نظارتی در سطح حوزه آبخیز، حفظ زیرساختها و سرمایههای موجود و تقویت و بازسازی تجهیزات و امکانات حفاظتی از جمله پیشگیری از بروز آفات، بیماری و آتشسوزی تا استقرار مدیریت پایدار جنگل با عنوان فاز نخست طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین کرده است.
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