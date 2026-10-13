به گزارش خبرنگار مهر، حسن علیوند صبح سه‌شنبه در جلسه بررسی وضعیت بازار انگور و کشمش شهرستان بناب اظهار کرد: این شهرستان حدود سه هزار و ۷۰۰ هکتار باغ انگور دارد و میزان تولید این محصول که در سال‌های گذشته بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تن بود، امسال براساس برآوردها به حدود ۶۲ هزار تن می‌رسد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بناب در صنعت فرآوری انگور و تولید کشمش افزود: فعالیت واحدهای فرآوری شهرستان تنها به محصولات باغداران منطقه محدود نیست و حجم قابل‌توجهی از انگور و محصولات مرتبط از سایر استان‌ها نیز برای فرآوری به بناب منتقل می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بناب با بیان اینکه امسال حدود ۱۰۰ هزار تن انگور از استان‌های مختلف برای فرآوری به این شهرستان انتقال یافته است، عنوان کرد: این ظرفیت، بناب را به یکی از مراکز مهم تجمیع، فرآوری و عرضه کشمش در بازارهای داخلی و خارجی تبدیل کرده است.

علیوند تعداد کارخانه‌های فعال فرآوری انگور در بناب را ۱۶ واحد اعلام کرد و گفت: حدود ۷۰۰ کارگاه نیز در این حوزه فعالیت دارند که نزدیک به ۶۰۰ واحد از آن‌ها به شیوه سنتی کار می‌کنند.

به گفته وی، فعالیت این مجموعه‌ها در کنار کارخانه‌های صنعتی، زمینه اشتغال‌زایی، افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی و تأمین نیاز بازارهای صادراتی را فراهم کرده است.

افزایش صادرات کشمش در گرو رفع موانع

مدیر جهاد کشاورزی بناب با اشاره به ظرفیت صادراتی این شهرستان اظهار کرد: میزان صادرات کشمش بناب در گذشته حدود ۶۰ هزار تن بوده است، اما در صورت رفع موانع موجود در مسیر صادرات و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان صنعت فرآوری، امکان افزایش صادرات به بیش از ۱۰۰ هزار تن وجود دارد.

وی با اشاره به ادامه برداشت انگور در باغات شهرستان افزود: در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد باغات انگور بناب برداشت نشده‌اند و با تکمیل برداشت و ادامه فرآوری محصول، حجم تولید کشمش نیز می‌تواند افزایش یابد.

علیوند تأکید کرد: برخورداری از زیرساخت‌های گسترده فرآوری و حضور شمار زیادی از فعالان این حوزه، از ظرفیت‌های مهم کشاورزی بناب است و استفاده از این توانمندی‌ها در کنار رفع مشکلات صادراتی می‌تواند به افزایش صادرات، ایجاد ارزش افزوده برای محصولات کشاورزی و تقویت جایگاه شهرستان در بازار کشمش کشور کمک کند.