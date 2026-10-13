تغییر زمان نمایندگان آسیا در لیگ برتر فوتبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، با وضع تحریم های ناجوانمردانه علیه صنعت پروازی کشورمان، سفرهای نمایندگان ایران در رقابت های لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دو آسیا با دشواری های بسیاری مواجه شده به طوریکه سفر رفت و برگشت دو تیم گل گهرسیرجان و تراکتور در این رقابت ها وقت و انرژی زیادی از بازیکنان و کادرفنی این دو تیم گرفته و عملا برگزاری مسابقات هفته نهم این دو تیم طبق برنامه قبلی با دشواری هایی مواجه بود.

به این ترتیب سازمان لیگ علیرغم اینکه امکان برگزاری برنامه مسابقات اعلام شده قبلی را داشت اما با رویکرد ملی و به جهت کمک به نمایندگان کشورمان در رقابت های آسیایی، حضور قدرتمندانه آنها در این مسابقات و البته رعایت عدالت رقابتی در لیگ داخلی، ناگزیر به تغییر زمان برخی مسابقات لیگ برتر به شرح زیر است:

هفته نهم

مسابقه دوتیم ملوان بندرانزلی - تراکتور تبریز از روز شنبه ۲۵ مهر به ساعت ۱۷ روز یکشنبه ۲۶ مهرماه موکول می گردد.

دیدار دو تیم استقلال – گل گهرسیرجان از روز یکشنبه ۲۶ مهر ماه به ساعت ۱۷:۴۵ دوشنبه ۲۷ مهرماه موکول می گردد.



هفته دهم

دیدار دو تیم تراکتور تبریز- صنعت نفت آبادان به جای چهارشنبه ۲۹ مهر به ساعت ۱۷ روز پنجشنبه ۳۰ مهر موکول می شود.

دیدار دو تیم چادرملو اردکان – استقلال به جای پنجشنبه ۳۰ مهر به ساعت ۱۶:۴۵ روز جمعه اول آبان موکول می شود.

همچنین با توجه به برگزاری هفته یازدهم لیگ برتر در حدفاصل هفته های سوم و چهارم لیگ های آسیایی و دشواری های سفر نمایندگان کشورمان با عنایت به شرایط پروازی موجود، دیدارهای هفته یازدهم نمایندگان ایران در آسیا به شرح زیر لغو و به تاریخ دیگری که متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول می گردد.

پنجشنبه ۷ آبان

فجرشهید سپاسی – تراکتور تبریز

جمعه ۸ آبان

استقلال – شمس آذر قزوین

شنبه ۹ آبان

صنعت نفت آبادان – گل گهرسیرجان



بدیهی است نتایج نمایندگان کشورمان و حضور موفقیت آمیز آنها در رقابت های آسیایی در تعیین تعداد سهمیه های فوتبال ایران در رقابت های لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دو آسیا در فصول آتی تاثیرگذار است.

ضمناً سازمان لیگ فوتبال ایران از حریفان لیگ برتری نمایندگان کشورمان در این سه هفته که با نگاه ملی با تغییرات فوق موافقت کردند، قدردانی می نماید.