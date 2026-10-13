تقویت رویکرد پیشگیری در تخلفات حوزه آب استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رشید زاده صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از شرکت آب و فاضلاب استان سمنان و گفتگو با مسئولان شرکت بر ضرورت پیشگیری از تخلفات حوزه آب بجای برخورد با متخلفان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه آب مسئله اساسی استان سمنان است افزود: فرهنگ سازی در حوزه مصرف و برخورد با تخلفات نقش مهمی در حفظ این میراث حیاتی دارد.

مدیرکل بازرسی استان سمنان خواستار تقویت رویکرد پیشگیرانه در زمینه بروز تخلفات حوزه آب در این استان شد.

رشید زاده در ادامه گفت: نیاز است که فرهنگ سازی مصرف آب ابتدا از خود دستگاه های اجرایی و فرهنگی و خدماتی و .. در این استان صورت گیرد.

در این نشست درباره فرهنگ سازی حوزه مصرف و اقدامات صورت گرفته بحث و تبادل نظر شد