به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال پرسپولیس در حالی ساعت ۱۵:۳۰ امروز سه شنبه تهران را به مقصد خرم آباد ترک کرد که محمدحسین کنعانی زادگان کاپیتان سرخپوشان در این سفر حضور ندارد.

کنعانی زادگان با نظر کادر پزشکی به دلیل بهبود مصدومیت کهنه خود در تهران ماند تا دوران نقاهت خود را پشت سر بگذارد اما دانیال ایری دیگر مدافع سرخ ها که بازی با صنعت نفت آبادان را به دلیل مصدومیت از دست داده بود راهی خرم آباد شد تا در صورت نیاز کادرفنی برای این تیم بازی کند.

شایان ذکر است دیدار تیم های پرسپولیس و خیبر خرم آباد ساعت ۱۷ فردا چهارشنبه از بازی های معوقه هفته هفتم در ورزشگاه تختی خرم آباد برگزار می شود.