به گزارش خبرگزاری مهر، حمید هاشمی‌زاده روز جمعه علت افزایش صف‌های نانوایی در مراغه را حضور کارگران فصلی برای برداشت سیب اعلام کرد و گفت: با هدف ساماندهی وضع موجود نانوایی‌ها ۴۰ تن آرد دولتی و ۲۰ تن آرد آزاد به سهمیه نانوایی‌های مراغه اضافه شده است.

هاشمی‌زاده افزود: با سهمیه تخصیص یافته بخش زیادی از مشکلات نانوایی‌های شهرستان برطرف خواهد شد.

وی اضافه کرد: در صورت نیاز در روزهای آینده سهمیه بیشتر به این امر اختصاص خواهد یافت.

وی گفت: با اجرای تمهیدات لازم و افزایش نظارت بر عرضه و توزیع نان پیش بینی می‌شود از میزان ازدحام و تقاضاها کاسته شده و شاهد بهبود وضعیت نان طی روزهای آینده باشیم.