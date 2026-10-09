  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

افزوده شدن ۶۰ تن آرد به سهمیه نانوایی‌های مراغه

افزوده شدن ۶۰ تن آرد به سهمیه نانوایی‌های مراغه

مراغه- مدیر کل غله و خدمات بازرگانی مراغه گفت:با هدف ساماندهی وضعیت نانوایی‌ها ۴۰ تن آرد دولتی و ۲۰ تن آرد آزاد به سهمیه نانوایی‌های مراغه اضافه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید هاشمی‌زاده روز جمعه علت افزایش صف‌های نانوایی در مراغه را حضور کارگران فصلی برای برداشت سیب اعلام کرد و گفت: با هدف ساماندهی وضع موجود نانوایی‌ها ۴۰ تن آرد دولتی و ۲۰ تن آرد آزاد به سهمیه نانوایی‌های مراغه اضافه شده است.

هاشمی‌زاده افزود: با سهمیه تخصیص یافته بخش زیادی از مشکلات نانوایی‌های شهرستان برطرف خواهد شد.

وی اضافه کرد: در صورت نیاز در روزهای آینده سهمیه بیشتر به این امر اختصاص خواهد یافت.

وی گفت: با اجرای تمهیدات لازم و افزایش نظارت بر عرضه و توزیع نان پیش بینی می‌شود از میزان ازدحام و تقاضاها کاسته شده و شاهد بهبود وضعیت نان طی روزهای آینده باشیم.

کد مطلب 6972467

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها