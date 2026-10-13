به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان خادمیان، فرمانده انتظامی شهرستان گچساران، از دستگیری ۲ سارق حرفه‌ای موبایل‌قاپ و کشف یک قبضه سلاح کمری در این شهرستان خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت گوشی تلفن همراه شهروندان در سطح شهرستان گچساران، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

فرمانده انتظامی گچساران افزود: مأموران با هماهنگی مرجع قضائی و انجام گشت‌زنی‌های هدفمند و ردیابی گوشی‌های تلفن همراه، موفق به شناسایی و دستگیری ۲ سارق حرفه‌ای شدند.

سرهنگ خادمیان با اشاره به کشفیات این عملیات تصریح کرد: در جریان دستگیری متهمان، یک قبضه سلاح کمری از نوع کلت کشف و ضبط شد و خودروی پژو ۴۰۵ مورد استفاده سارقان نیز توقیف شد.

وی ادامه داد: متهمان در بازجویی‌های اولیه به ۱۰ فقره سرقت گوشی تلفن همراه به شیوه موبایل‌قاپی در سطح شهرستان گچساران اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی گچساران خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند و خودروی آنان نیز به پارکینگ انتقال یافت.

سرهنگ خادمیان در پایان از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای انتظامی، در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.