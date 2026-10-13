احمدحسین فلاحی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت توجه مسئولان به آثار اظهارات خود بر افکار عمومی، گفت: برخی مسئولان و افرادی که در رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند، گاهی توجه کافی به پیامدهای سخنان خود ندارند، در حالی که این اظهارات ممکن است تصویری از ضعف کشور به بیرون منتقل کند و مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد. از این رو مسئولان باید در اظهارنظرهای خود دقت بیشتری داشته باشند و از بیان مطالبی که سبب امیدواری دشمن و نگرانی مردم می‌شود، پرهیز کنند.

وی با اشاره به تأثیر اظهارات مسئولان بر فضای روانی جامعه و بازار، افزود: سخنان مسئولان باید با دقت و تدبیر بیشتری بیان شود، چراکه برخی اظهارات می‌تواند سبب التهاب بازار، نگرانی مردم و افزایش فشارهای اقتصادی شود. دولت باید برای مدیریت این شرایط تدبیر کند و در صورت لزوم، از افرادی استفاده کند که بتوانند با رویکردی سنجیده و حکیمانه با مردم سخن بگویند.

مسئولان واقعیت‌ها را بیان کنند و به مردم امید دهند

فلاحی با تأکید بر ضرورت تقویت آرامش و تاب‌آوری مردم، اظهار کرد: یکی از وظایف مهم مسئولان، امیدبخشی به جامعه و بیان واقعیت‌ها است. نباید با ارائه آمارهای نادرست یا اظهاراتی که با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد، نگرانی مردم را افزایش داد، چراکه چنین سخنانی می‌تواند بر فضای روانی جامعه، قیمت‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأثیر منفی بگذارد.

نماینده مردم همدان در مجلس یازدهم با اشاره به اظهاراتی درباره توقف صادرات نفت ایران، تصریح کرد: زمانی مسئولی اعلام می‌کند صادرات نفت کشور به صفر رسیده است که باید این موضوع با آمارهای واقعی تطبیق داده شود چراکه صادرات نفت از مسیرهای زمینی نیز ادامه دارد، بنابراین مسئولان باید در بیان آمارها دقت کنند و از ارائه اطلاعات التهاب‌آفرین در بازار بپرهیزند.

وی ادامه داد: ارائه آمارهای غیرواقعی علاوه‌ بر ایجاد نگرانی در جامعه، می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های نادرست شود. مسئولان باید بر اساس واقعیت‌های موجود سخن بگویند و به جای تشدید نگرانی‌ها، با اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به حفظ آرامش جامعه کمک کنند.

این نماینده سابق مجلس به شرایط اقتصادی سایر کشورها اشاره کرد و گفت: مشکلات اقتصادی تنها مختص ایران نیست و کشورهای مختلف جهان نیز با چالش‌هایی مواجه هستند. برخی کشورهای اروپایی و آمریکا نیز با مشکلاتی در زمینه تأمین کالا، انرژی و سوخت روبرو هستند و لازم است واقعیت‌های اقتصادی این کشورها نیز از طریق اظهارات کارشناسان و منابع معتبر برای مردم تبیین شود.

فلاحی با انتقاد از انتشار اظهارات نسنجیده در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، مطرح کرد: سخنان غیرکارشناسی و اطلاعات نادرست که از سوی برخی افراد و چهره‌ها منتشر می‌شود، می‌تواند به روحیه جامعه و تاب‌آوری مردم آسیب بزند، در چنین شرایطی، رسانه‌ها و مسئولان باید در انتشار اطلاعات دقت کنند و با اطلاع‌رسانی صحیح، به حفظ امید و آرامش مردم کمک کنند.

استفاده از ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات اقتصادی

فلاحی بر ضرورت مدیریت صحیح اجرایی کشور، گفت: مسئولان باید در کنار توجه به نحوه اطلاع‌رسانی، در عمل نیز برای حل مشکلات کشور اقدام کنند. رئیس‌جمهور اعلام کرده هر فردی که توانایی کمک به کشور را دارد، می‌تواند برای همکاری اعلام آمادگی کند و ما نیز مانند دیگر افرادی که آمادگی خود را اعلام کرده‌اند، برای کمک به کشور آماده‌ایم.

وی افزود: با وجود اعلام آمادگی افراد و وجود ظرفیت‌های مختلف، در برخی موارد از توانمندی‌های موجود به‌درستی استفاده نمی‌شود. گاهی نگاه‌های جناحی، ملاحظات سیاسی و برداشت‌های نادرست مانع بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی می‌شود که می‌توانند در حل مسائل کشور مؤثر باشند.

فلاحی تاکید کرد: این نمونه‌ها نشان می‌دهد که نباید همه مشکلات را صرفاً به جنگ یا تحریم‌ها نسبت داد، بلکه نحوه محاسبه، تصمیم‌گیری و عملکرد مدیران نیز در حل یا تداوم مشکلات نقش دارد. رهبر انقلاب نیز نسبت به برخی محاسبات نادرست مسئولان تذکر داده‌اند و لازم است تصمیم‌گیری‌ها با دقت و نگاه واقع‌بینانه‌تری انجام شود.

ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد به دلار

نماینده دوره یازدهم مجلس با اشاره به آثار نوسانات ارزی بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد، کاهش وابستگی اقتصاد ایران به دلار است. در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و جنگی مواجه است، نباید به گونه‌ای عمل شود که ارزش‌گذاری کالاها و فعالیت‌های اقتصادی بیش از پیش به نرخ دلار وابسته شود.

فلاحی افزود: باید برای کاهش نقش دلار در اقتصاد کشور و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های داخلی و منابع موجود، تدابیر عملی اتخاذ شود. اگر مدیریت اقتصادی با رویکردی دقیق‌تر انجام شود و ظرفیت‌های کشور مورد استفاده قرار گیرد، می‌توان آثار مشکلات و فشارهای ناشی از شرایط جنگی را کاهش داد.

تقویت امید و تاب‌آوری مردم؛ ضرورت عبور از شرایط دشوار

این نماینده سابق مجلس با تأکید بر اهمیت حفظ امید در جامعه، گفت: در شرایط دشوار کنونی، مردم باید بدانند که کشور از ظرفیت‌های قابل‌ توجهی برخوردار است و با مدیریت صحیح می‌توان بر مشکلات غلبه کرد. عبور از شرایط سخت به صبر، امید و ایستادگی نیاز دارد و مسئولان باید با عملکرد و اطلاع‌رسانی مناسب، به تقویت این روحیه کمک کنند.

وی به مشکلات اقتصادی آمریکا و افزایش بدهی‌های این کشور اشاره کرد و گفت: افزایش بدهی‌های آمریکا می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد این کشور داشته باشد.

نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به رقم بیش از ۴۰ تریلیون دلار برای بدهی آمریکا، این موضوع را نشانه‌ای از چالش‌های اقتصادی این کشور دانست.

فلاحی در پایان تأکید کرد: مسئولان باید با تصمیم‌گیری‌های دقیق، استفاده از ظرفیت‌های موجود، اطلاع‌رسانی صحیح و پرهیز از اظهارات نگران‌کننده، به حفظ آرامش و تقویت تاب‌آوری مردم کمک کنند. هرچه فشارهای روانی بر مردم کمتر شود و امید به آینده تقویت شود، امکان عبور از شرایط دشوار و حفظ انسجام ملی بیشتر خواهد شد.

