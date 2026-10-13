وال استریت ژورنال: ایران در حال تقویت استحکامات دفاعی خود است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد، بررسی ها نشان می دهد که ایران آمادگی خود را برای مقابله با تجاوز جدید از سوی آمریکا ارتقا داده و استحکامات دفاعی خود را به ویژه در اطراف تأسیسات هسته ای تقویت کرده است.

بر اساس این گزارش، مسئولان جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده اند که در صورت تجاوز جدید آمریکا علیه این کشور واکنش شدیدتری نشان خواهد داد و دامنه حملات گسترش پیدا می کند.

در این گزارش آمده است که ایران به میانجیگران ابلاغ کرده در صورت تجاوز جدید، ناوهای آمریکایی در منطقه به همراه خدمه آنها هدف قرار خواهند گرفت. همچنین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در معرض این حملات قرار خواهند گرفت.