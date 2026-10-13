افتخار: ۲۲۰ هزار واحد مسکن محرومان در کشور ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین افتخار ظهر سه‌شنبه در نشست بررسی ساخت مسکن کارگران خمین اظهار کرد: بنیاد مسکن در نظر دارد با ایجاد سازوکارهای تشویقی، صنایع و خیرین را به مشارکت در ساخت مسکن محرومان و کارگران کم‌درآمد ترغیب کند.

وی افزود: از مجموع واحدهای پیش‌بینی‌شده، ۱۵۵ هزار واحد معادل ۷۳ درصد در مناطق روستایی و ۶۵ هزار واحد در مناطق شهری احداث خواهد شد.

مدیرکل تأمین سرمایه و امور بین‌الملل بنیاد مسکن کشور با بیان اینکه چارچوب قانونی این مشارکت در بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت پیش‌بینی شده است ادامه داد: در همین راستا، مجوز اعتبار مالیاتی از سازمان برنامه و بودجه اخذ شده و امکان انعقاد تفاهم‌نامه میان بنیاد مسکن و صنایع یا خیرین فراهم است.

افتخار تصریح کرد: بر اساس این سازوکار، منابع مالی مورد توافق به حساب بنیاد مسکن واریز می‌شود و پس از تأیید میزان پیشرفت فیزیکی پروژه، اعتبار مالیاتی مربوط برای مجموعه مشارکت‌کننده صادر خواهد شد؛ رویکردی که می‌تواند انگیزه بنگاه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن محرومان را افزایش دهد.

وی با تأکید بر اولویت خانه‌دار شدن کارگران کم‌درآمد افزود: کارگران دهک‌های یک تا چهار درآمدی از گروه‌های هدف این طرح هستند و بنیاد مسکن آمادگی دارد تسهیلاتی به مبلغ پنج میلیارد ریال با نرخ سود چهار درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.

مدیرکل تأمین سرمایه و امور بین‌الملل بنیاد مسکن کشور گفت: علاوه بر این تسهیلات، کمک بلاعوض تا سقف دو میلیارد ریال نیز برای حمایت از تأمین مسکن این گروه پیش‌بینی شده است تا بخشی از هزینه‌های اولیه خانه‌دار شدن آنان کاهش یابد.

افتخار از امکان استفاده از زمین‌های متعلق به صنایع در اجرای این طرح خبر داد و بیان کرد: در صورت وجود زمین مناسب، امکان تغییر کاربری آن به مسکونی و احتساب ارزش زمین به‌عنوان آورده در محاسبات اعتبار مالیاتی وجود دارد؛ ظرفیتی که می‌تواند بخشی از هزینه‌های تأمین زمین را کاهش دهد و زمینه اجرای پروژه‌ها را فراهم کند.

وی تاکید کرد: اعتبار پیش‌بینی‌شده برای سال جاری حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال است و باید در یک ماه آینده جذب شود؛ چراکه تأخیر در تأمین منابع، امکان ایجاد پیشرفت فیزیکی مناسب پروژه‌ها تا پایان سال را با محدودیت مواجه می‌کند.

افتخار گفت: استفاده از ظرفیت صنایع، خیرین و ابزارهای نوین تأمین مالی می‌تواند روند اجرای طرح‌های مسکن محرومان را تسریع کند و زمینه مشارکت گسترده‌تر بخش‌های مختلف در تأمین سرپناه برای اقشار کم‌درآمد را فراهم آورد.