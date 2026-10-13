به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی‌بندپی بعدازظهر سه‌شنبه در بازدید از روستای شانه تراش با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند روستای شانه‌تراش در شهرستان تنکابن، این روستا را یکی از هشت روستای کاندیدای گردشگری جهانی معرفی کرد.

وی با تأکید بر جاذبه‌های طبیعی، ویژگی‌های معماری بومی و هویت فرهنگی این روستا، تلاش‌های مسئولان، را در راستای معرفی توانمندی‌های شانه‌تراش و پیگیری حضور آن در رقابت‌های گردشگری جهانی شایسته قدردانی دانست.

وی ادامه داد: روستای شانه‌تراش به‌واسطه برخورداری از طبیعت چشم‌نواز، معماری متناسب با بافت بومی و پیشینه فرهنگی ارزشمند، از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری روستایی برخوردار است؛ ظرفیتی که می‌تواند زمینه‌ساز جذب گردشگران، معرفی میراث محلی و تقویت اقتصاد جوامع روستایی شود.

وی گفت: قرار گرفتن شانه‌تراش در فهرست هشت روستای کاندیدای گردشگری جهانی، فرصت مهمی برای شناساندن جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی این منطقه در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود.

محسنی تصریح کرد: تحقق این ظرفیت، افزون بر معرفی توانمندی‌های گردشگری تنکابن، می‌تواند به رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری و ایجاد فرصت‌های تازه برای ساکنان منطقه کمک کند.