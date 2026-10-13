لزوم ورود نهادهای نظارتی به فاصله مراکز دامداری از مناطق مسکونی ایلام

علی نیکو نهاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسئله آلودگی واحدهای دامداری اظهار کرد: متأسفانه برخی واحدهای دامداری و مرغداری بدون رعایت فاصله قانونی از مناطق مسکونی فعالیت می‌کنند و همین موضوع باعث آلودگی شدید هوا و بوی نامطبوع برای ساکنان شده است.

وی با اشاره به الزامات قانونی این حوزه افزود: طبق مقررات بهداشتی، این واحدها باید حداقل یک کیلومتر از مناطق مسکونی و حوزه‌های آبی فاصله داشته باشند و در صورت عدم رعایت، برخورد قانونی با متخلفان انجام خواهد شد.

این مسئول با اشاره به شکایت‌های مردمی تصریح کرد: در مناطقی مانند مهدی‌آباد و چشمه، مشکلات ناشی از فاضلاب و بوی نامطبوع وجود دارد و با توجه به شرایط کشور و محدودیت‌های قانونی، پیگیری برای رفع این معضل ادامه دارد.

وی با تأکید بر لزوم ساماندهی این واحدها خاطرنشان کرد: شهرداری و دستگاه‌های نظارتی باید با افرادی که بدون مجوز و بدون رعایت الزامات بهداشتی فعالیت می‌کنند، برخورد قانونی لازم را انجام دهند و موضوع را به مراجع قضایی معرفی کنند.

نیکو نهاد در پایان تأکید کرد: سلامت مردم اولویت نخست است و هیچ فعالیت اقتصادی نباید به قیمت آسیب به سلامت شهروندان تمام شود؛ از مردم نیز می‌خواهیم در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به مراجع مربوطه اطلاع دهند تا پیگیری لازم انجام شود.