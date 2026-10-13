به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی امروز سه شنبه در آیین گرامیداشت روز ملی استاندارد با اشاره به ظرفیت‌های علمی، فکری و مدیریتی کشور اظهار کرد: ملت ایران شایسته دستیابی به جایگاه نخست علم و فناوری است؛ در طول تاریخ، علم و فناوری از ایران برخاسته و توان تفکر، خلاقیت و ظرفیت مدیریتی ایرانیان، ظرفیتی بی‌انتهاست.

وی با بیان اینکه وظیفه مدیریت، فراهم‌سازی زمینه، تسهیل‌گری، حمایت، هدایت و پشتیبانی برای شکوفایی استعدادها و فرایندهاست، افزود: هدف از این اقدامات، شکوفایی انسان و ظرفیت‌های موجود و به‌کارگیری نتایج آن در خدمت ملت ایران است.

اسلامی با تاکید بر جایگاه ایران در علوم و فنون هسته‌ای تصریح کرد: ما در علوم و فنون هسته‌ای هم‌پای کشورهای توسعه‌یافته قرار داریم و این یک حقیقت است. اینکه برخی نمی‌پسندند و نمی‌پذیرند ایران از فناوری هسته‌ای برخوردار باشد، واقعیت توان علمی کشور را تغییر نمی‌دهد. ما کار خلافی انجام نداده‌ایم و اگر موضوع بمب هسته‌ای را مطرح نکنند، حرف دیگری برای گفتن ندارند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به حملات صورت‌گرفته به زیرساخت‌های کشور بیان کرد: امروز ما در همه سرفصل‌ها در کشور هسته‌ای حضور داریم. تمام صنایعی را که بمباران کردند، از جمله نقاط حساس صنایع، هم از سوی اسرائیل و آمریکا، شامل فرایندهای حساس صنایع، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولادها و صنایع گوناگون بود. تمام آن نقاطی را هدف قرار دادند که فرایندها را کنترل می‌کنند و ابزار دقیق هسته‌ای دارند. آنجا را هدف قرار دادند تا فرایند را از نظر انتخاب و ثبات دچار مشکل کنند.

وی ادامه داد: این تجهیزات و محصولات را نه به ایران می‌دهند و نه تعمیر می‌کنند. سازمان انرژی اتمی همه این تجهیزات را با استانداردهای روز، بومی‌سازی و تولید کرده و در اختیار صنایع قرار داده است.

اسلامی با تاکید بر اینکه فناوری هسته‌ای و دستاوردهای آن متعلق به مردم ایران است، گفت: فناوری هسته‌ای، فناوری زندگی، اقتدار و پیشرفت است و جوانان برومند کشور با تلاش علمی خود در مسیر توسعه این فناوری گام برمی‌دارند.

وی افزود: میانگین سنی همکارانی که در حوزه‌های مختلف علمی و فناورانه به این دستاوردها دست پیدا می‌کنند، حدود ۳۵ سال است. این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت جوانان کشور و فرصت ارزشمندی است که برای مشارکت آنان در پیشرفت علمی فراهم شده است.

معاون رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ضرورت استمرار توسعه فناوری‌ها خاطرنشان کرد: دستاوردهای علمی و فناورانه باید با تکیه بر ساختارها و سازوکارهای مناسب، به‌صورت مستمر به‌روز شوند و مسیر پیشرفت را ادامه دهند.

اسلامی استاندارد و کیفیت را از ارکان اساسی فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی دانست و تأکید کرد: بدون استاندارد هرگز نمی‌توانیم به جایگاه مطلوب برسیم. استاندارد باید فراگیر و همه‌جانبه باشد و نباید صرفاً به کالا و خدمات محدود شود؛ بلکه باید فرایندها، عملکردها و شیوه استفاده صحیح از ظرفیت‌ها را نیز در بر بگیرد.

وی بر ضرورت ارتقای کیفیت، توسعه استانداردها و بهره‌گیری از ظرفیت علمی و فناورانه کشور تاکید کرد و گفت: این رویکرد را زمینه‌ساز تقویت توان صنعتی و تداوم پیشرفت ایران در مرزهای دانش دانست.