۱۵ نانوایی متخلف در قزوین به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم یوسفی اظهار کرد: در جریان بازرسی سرزده از ۲۴۵ نانوایی شهرستان قزوین در قالب مانور فوریت‌های بهداشت محیط، ۱۵ نانوایی متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی و برای هفت واحد اخطار تعطیلی ۴۸ ساعته صادر شد.

وی عنوان کرد: هدف از اجرای این مانور، بررسی رعایت اصول بهداشت فردی و مواد غذایی از سوی کارکنان و متصدیان نانوایی‌ها و نظارت بر موارد اثرگذار بر سلامت مردم بود.

وی با اشاره به اجرای مشترک این مانور با حضور کارشناس تعزیرات حکومتی قزوین افزود: در جریان بازرسی‌ها، به ۵۶ متصدی نانوایی اخطار کتبی غیر بحرانی داده شد و برای هفت نانوایی نیز اخطار تعطیلی ۴۸ ساعته صادر شد.

رئیس گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت شهرستان قزوین ادامه داد: این مانور با حضور ۴۸ کارشناس بهداشت محیط در قالب ۲۸ تیم و با تأکید مسئولان مرکز بهداشت استان، بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت اجرا شد.

یوسفی با بیان اینکه این برنامه هشتم مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد، تصریح کرد: در جریان تشدید نظارت‌های بهداشتی، میزان شوری و پی‌اچ نان در ۲۵ مورد نیز با استفاده از دستگاه‌های قابل حمل اندازه‌گیری شد.

