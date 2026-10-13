به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری ظهر سه‌شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شاهرود که در حسینیه دفتر امام جمعه این شهر برگزار شد، از تشکیل دو کارگروه ذیل برنامه «شب‌های اقتدار» در این شهرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه این دو کارگروه بر اساس ضرورت‌ها و نیازهای موجود تشکیل شده‌اند، افزود: یکی از این کارگروه‌ها در حوزه تولید محتوا، رسانه و روابط عمومی فعالیت می‌کند و مسئولیت انجام اقدامات تبیینی و رسانه‌ای را بر عهده دارد.

معاون استاندار سمنان و سرپرست فرمانداری ویژه شاهرود با اشاره به فعالیت کارگروه دیگر در حوزه سیاست‌گذاری، اظهار کرد: این دو کارگروه تلاش می‌کنند زمینه تحقق منویات و مطالبات رهبر معظم انقلاب از مردم را فراهم کنند.

آقابراری با تأکید بر نقش این کارگروه‌ها در غنابخشی به برنامه «شب‌های اقتدار» شاهرود، از نخبگان، فعالان رسانه‌ای، فرهنگی و مذهبی دعوت کرد تا در این فعالیت‌ها مشارکت داشته باشند.

وی در ادامه به موضوع عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: دغدغه‌های مردم متدین شاهرود در این زمینه به ما نیز منتقل شده است.

سرپرست فرمانداری ویژه شاهرود با بیان اینکه رویکردهای سلبی و ایجابی باید به‌صورت توأمان در حوزه عفاف و حجاب مورد توجه قرار گیرند، افزود: تمرکز ما بر رویکرد ایجابی و پیگیری‌های مستمر است، اما اقدامات سلبی نیز در راستای بسترسازی و نهادینه‌کردن فرهنگ عفاف و حجاب مدنظر قرار دارد.