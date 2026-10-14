۳ فیلم جدید اکران شدند؛ لیلا حاتمی، فروتن و شهاب حسینی در سینماها

به گزارش خبرنگار مهر، از امروز چهارشنبه ۲۲ مهر سه فیلم «بی‌دار»، «بت» و «بامبولک ۲» اکران شده‌اند. سینماها در یک هفته اخیر براساس اعلام سامانه سمفا تا ساعت ۲۳:۳۰ ‌چهارشنبه ۲۲ مهر در ۲۳ هزار و ۲۲۰ سانس، ۷۶۲ هزار و ۹۴۷ مخاطب داشتند و به فروش حدودا ۹۰ میلیارد تومانی دست یافتند که حدود ۷ میلیارد تومان نسبت به هفته پیش افزایش پیدا کرده است.

«خانوم والده» صدرنشین جدول فروش است

فیلم سینمایی «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق و تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان از ۲۵ شهریور اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۴۶۱ هزار و ۸۱۴ بلیت به فروش ۵۷ میلیارد و ۴۴۸ میلیون تومانی رسید و در رتبه اول جدول فروش قرار گرفت. «خانوم والده» داستان ۲ برادر بدهکار را روایت می‌کند که در شرایط دشوار مالی، از رسیدن ارثی غیرمنتظره باخبر می‌شوند. ورود این ارث به زندگی آنها، مجموعه‌ای از سوءتفاهم‌ها و موقعیت‌های طنز را شکل می‌دهد و ۲ برادر را وارد ماجرایی تازه می‌کند. رضا عطاران و عباس جمشیدی‌فر نقش ۲ برادر داستان را بازی می‌کنند و شبنم قربانی، غلامرضا نیکخواه، ایمان صفا، گیتی قاسمی و علی دهکردی دیگر بازیگران فیلم هستند.

انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه‌کنندگی محمدامین همدانی از ۴ شهریور اکران شده و با فروش ۱۰۶ هزار و ۲۲۱ بلیت ۹ میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان فروخته است‌ و در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار دارد.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: در سیاره‌ای دوردست دختری به نام دریا منتظر قهرمانی افسانه‌ای‌ است که آنها را از دست آبدزک‌ها نجات دهد. همزمان پسر بچه‌ای عاشق قهرمان شدن به نام هانی که اشتباهی به جای یک میمون فضانورد در آسمان سرگردان است، وارد سیاره آنها می‌شود.

فیلم سینمایی «اسکورت» به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری از ۱۱ شهریور اکران خود را آغاز کرده است و با فروش ۵۶ هزار و ۲۲۱ بلیت به فروش ۷ میلیارد و ۴۳۳ میلیون تومانی رسید و در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار گرفت. «اسکورت» درباره‌ انتخاب‌های دشوار است؛ داستانی از سربازی که برای نجات جان دوستش، ناچار به ورود به دنیای خطرناکِ شوتی‌ها می‌شود. امیر جدیدی، هدی زین‌العابدین، افشین هاشمی، مهدی زمین‌پرداز، هادی شیخ‌الاسلامی و رضا کیانیان از بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایی «زنده شور» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی کاظم دانشی از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرده و با فروش ۴۶ هزار و ۲۳۴ بلیت به فروش ۵ میلیارد و ۷۳۵ میلیون تومانی دست یافته و در رتبه چهارم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است. «زنده شور» درباره یک شب از کار مرتضی زند، نماینده دادستان است که برای اجرای حکم ۵ اعدامی متهم به قتل به شهر دیگری آمده است اما اجرای حکم اول تازه آغاز ماجرا است ...

بهرام افشاری، سارا بهرامی، حامد بهداد، امیر جعفری، شبنم مقدمی، صدف اسپهبدی، محمد ولی‌زادگان، رویا جاویدنیا، علیرضا محمدی‌آرا، عرفان ناصری، فرید سجادی‌حسینی، بهرام ابراهیمی، حسین پورکریمی، مارال فرجاد، محمد عسگری و تورج الوند فهرست پربازیگر این فیلم دانشی را تشکیل می‌دهند.

فیلم سینمایی «استخر» به کارگردانی سروش صحت از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرد و با فروش ۳۹ هزار و ۱۰۰ بلیت به فروش ۴ میلیارد و ۷۱۱ میلیون تومانی رسید و در رتبه پنجم قرار گرفت. امین حیایی، سحر دولتشاهی، مهران مدیری، کاظم سیاحی، علیرضا خمسه، پانته آ پناهی ها، بیژن بنفشه خواه، مجید یوسفی، سورنا صحت گروه بازیگران «استخر» را تشکیل می دهند.

فیلم سینمایی «جانشین» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیه‌کنندگی روح‌الله سهرابی از ۲۵ شهریور اکران شده و با فروش ۲۲ هزار و ۶۸۸ بلیت به فروش ۲ میلیارد و ۲۷۳ هزار تومانی دست یافت. در این فیلم آرمان درویش، شکیب شجره، پیام احمدی‌نیا، سارا توکلی، امیرحسین هاشمی، هادی شیخ‌الاسلامی، پیمان نوری، میلاد رفاقتی، حسین اثباتی، محمد صدیقی‌مهر، حسین اسماعیلی، عرفان آصفی و رضا نوری و با حضور امیر آقایی به ایفای نقش پرداخته اند. «جانشین» روایتی از زندگی و نقش سرنوشت‌ساز شهید حسین املاکی جانشین لشکر قدس گیلان، در طراحی و اجرای عملیات بزرگ و پیچیده «نصر ۴» است.

فیلم کمدی «ناپلئون در باغ زردآلو» به نویسندگی و کارگردانی حامد محمدی و تهیه کنندگی احسان ظلی‌پور از ۴ شهریور اکران خود را آغاز کرده است و با فروش ۱۱ هزار و ۴۱۰ بلیت به فروش یک میلیارد و ۳۴۵ میلیون تومانی رسید. سعید آقاخانی، امیر جعفری، غلامرضا نیکخواه، ناهید مسلمی، امید روحانی، شادی خلیلی، قاسم زارع، نیما نوری زاده و یوسف تیموری در این کمدی به ایفای نقش پرداخته اند. در خلاصه داستان «ناپلئون در باغ زردآلو» آمده است: آقا بهمن و آقا یحیی تو زندان نقشه بزرگترین دزدی عمرشان را می کشند تا بارشان را برای همیشه ببندند … .

فیلم‌هایی که زیر یک میلیارد فروختند

فیلم سینمایی «بی‌دار» به کارگردانی حسین دوماری از ۲۲ مهر اکران خود را آغاز کرده است و با فروش ۲ هزار و ۵۴۷ بلیت به فروش ۴۰۴ میلیون تومانی دست یافت. محمدرضا فروتن، آناهیتا افشار و شهاب حسینی به همراه ناصر هاشمی و بهناز جعفری، با معرفی سعید عظیمی، مهدی ذاکر، سامان بردیا و با حضور افتخاری پانته‌آ پناهی‌ها و بازیگر خردسال نایریکا رشیدی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

فیلم سینمایی «سفید برفی» به کارگردانی جواد نوریان و تهیه کنندگی داریوش بابائیان از اول مهر اکران شده و با فروش ۳ هزار و ۸۹۳ بلیت به فروش ۳۴۳ میلیون تومانی دست یافت. در خلاصه داستان این فیلم که مناسب گروه سنی کودکان است، آمده است: «فرشید همراه گروهی از دوستانش بعد از فراغت از تحصیل تصمیم می گیرند برای مسابقه به اسطبل پدر فرشید بروند در همین حین اسب گران قیمتی مفقود می شود و بچه ها تصمیم می گیرند با همکاری یکدیگر اسب را پیدا کنند.»

کیانوش گرامی، امید علیمردانی، خشایار راد، مجید شهریاری، علی قزوینی، میلاد کریمی، حسین دارایی افسانه صالحی، پریناز عبائیان، حسین توکلی، ابوالفضل نوریان، امیرهادی طاهری، سالار شکرانی، کوروش اسماعیلی، آیهان امیری، محمدرضا شریعتی، کارن جعفری، سپهر نجابت، امیرمحمد اسماعیل‌زاده، علیرضا شاکری و سپهر عمومی گروه بازیگران «سفید برفی» را تشکیل می‌دهند.

فیلم سینمایی «لباس شخصی» به کارگردانی و نویسندگی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد با فروش ۳ هزار و ۸۱۴ بلیت به فروش ۳۳۴ میلیون تومانی دست یافت. مهدی نصرتی، توماج دانش‌بهزادی، مجید پتکی، مهیار شاپوری، زنده‌یاد میلاد افواج، عماد درویشی، احمد لشینی، شهاب بهرامی، روزبه رئوفی، کیوان محمودنژاد و ماه‌منیر بیطاری از جمله بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایی «آن دو» به نویسندگی مهدی سجادپور و مرتضی رحیمی، کارگردانی مرتضی رحیمی و تهیه کنندگی سیدعلیرضا سبط احمدی از ۲۵ شهریور اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۲ هزار و ۶۶۹ بلیت به فروش ۲۳۲ میلیون تومان دست یافت. درام سینمایی «آن دو» داستان «ظفر»، پسر ۱۲ ساله‌ ایل بختیاری را روایت می‌کند که با مفقود شدن برادرش در جبهه و آوردن شهیدی بی‌نام‌ و نشان به لردگان، ظفر و خانواده‌اش در برزخِ بیم، امید و شناسایی قرار می‌گیرند.

«سفر به لیمونیا» به کارگردانی کمال مقدم با فروش ۳ هزار و ۱۹۷ بلیت توانست ۱۲۸ میلیون تومان فروش به دست بیاورد. «سفر به لیمونیا» داستانی فانتزی و پر رمز و راز را با حضور شخصیت‌هایی چون غولی شیطون و لیمویی روایت می‌کند؛ جایی که با باز شدن یک چمدان، همه‌چیز دستخوش تغییر می‌شود.

بهاره رهنما، ابراهیم شفیعی، محمدرضا شیرخانلو، سروش مالمیر، باربد مالمیر، محمدجواد سیانکی، رادین آسیابان، النا عسگری، هلنا پیری، حسین مبینی‌پور، آذر، امیرمهدی اکبری، یاس عباسی، بهار باباربیع، سوین یادگاری، مهدی رفائی، عسل نوربخش، آندیا جوادزاده، آرمیا جوادزاده، امید باغبان، شایلین رستمی، متین محمدی، کیانوش کیانی، رادین طلوع، آراد جعفری، ساسان بنی‌حاتم، پرهام دهمرده، عسل نوربخش و کیان غفاری از جمله بازیگران این اثر هستند.

فیلم سینمایی «سقف» به نویسندگی مشترک ابراهیم امینی و علی محمد حسام‌فر اکران خود را از ۲۸ مرداد آغاز کرده است و با فروش یک هزار و ۱۰ بلیت به فروش ۱۱۱ میلیون تومانی دست یافت. سام درخشانی، فریبا نادری، بیژن بنفشه‌خواه، گیتی قاسمی، شیرین آقاکاشی، بابک والی، سانیا سالاری، حسین رامه، با معرفی سجاد آوینی و رزا اسکندری و بازیگر خردسال ارسلان همتی بازیگرانی هستند که در این فیلم سینمایی نقش‌آفرینی کرده‌اند. «سقف» به معضلات یک خانواده ایرانی می‌پردازد که پس از وقوع جنگ ۱۲ روزه با آن مواجه شده‌اند.

فیلم سینمایی «بُت» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حمید نعمت‌الله‌ پس از هشت سال از اکران «شعله‌ور» از ۲۲ مهر اکران شده است. این فیلم با فروش ۶۵۲ بلیت به فروش ۹۷ میلیون تومانی دست پیدا کرد. بازیگران این فیلم لیلا حاتمی، محمدرضا فروتن، لیلی رشیدی، کاظم سیاحی، بانیپال شومون، ایمان صیادبرهانی، الناز حبیبی، الهام جسمانی، مهتاب ثروتی و نوید پورفرج هستند،

انیمیشن فانتزی «نبرد با خرچنگ» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مازیار محمدی‌نژاد از چهارشنبه ۳۱ تیر اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرده است. این انیمیشن با فروش ۹۵۷ بلیت به فروش ۷۷ میلیون تومانی دست یافت. در خلاصه داستان «نبرد با خرچنگ» آمده است: سامی، کودک اسرارآمیزی که از دل یک حفره شگفت‌انگیز از آسمان به خاک جزیره شاد فرود می‌آید، داستانی عجیب به همراه دارد. او به همراه دریانوردهای کشتی سن‌ایچ می‌خواهد به جنگ خرچنگی برود که در حال بلعیدن تمام شادی‌های کودکانه است. آیا او در این سفر دشوار و هیجان انگیز موفق می‌شود؟

فیلم «خواب نما» به نویسندگی و کارگردانی رضا مقصودی از ۱۹ تیر اکران خود را در سینماها آغاز کرد و با فروش ۳۰۴ بلیت به فروش ۳۵ میلیون تومانی رسید. در خلاصه داستان فیلم آمده است: برای بالا کشیدن ثروت بابابزرگ، باید رفت توی جلد مادربزرگ ... . جواد رضویان و بیژن بنفشه خواه بازیگران اصلی «خواب نما» هستند.

فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار، نویسندگی محمد پایدار و محسن ملکی و تهیه‌کنندگی محمدجواد موحد در هفته گذشته ۱۳۶ بلیت فروخت و به فروش ۱۳ میلیون تومانی دست یافت. مجید صالحی، حسن معجونی و هادی کاظمی سه شخصیت محوری این کمدی هستند و بیژن بنفشه‌خواه، هدیه حسینی‌نژاد، جواد خواجوی، آتوسا کلانتری و علیرضا مسعودی با حضور آناهیتا درگاهی سایر چهره‌های این اثر پربازیگر هستند.

فیلم سینمایی «بامبولک ۲» به کارگردانی محمدمتین اوجانی از روز چهارشنبه، ۲۲ مهر راهی سینماهای سراسر کشور شده است. این فیلم با فروش ۸۱ بلیت به فروش ۸ میلیون تومانی رسید. امیرحسین صدیق، کمند امیرسلیمانی، مهرداد ضیایی، عیسی یوسفی‌پور، فریده سپاه‌منصور، آناهیتا هاشمی، آیان یاربیگی و دانیال نوروش در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فروش کلی فیلم‌ها

فروش کلی فیلم‌های روی پرده به ترتیب فروش به شرح زیر است:

«خانوم والده»: ۲۱۸ میلیارد و ۳۹۸ میلیون تومان

«زنده شور»: ۱۹۱ میلیارد و ۵۶۴ میلیون تومان

«استخر»: ۱۷۰ میلیارد و ۲۲۲ میلیون تومان

«اسکورت»: ۵۶ میلیارد و ۹۱۲ میلیون تومان

«سفینه نجات»: ۴۳ میلیارد و ۴۳۳ میلیون تومان

«ناپلئون در باغ زردآلو»: ۲۲ میلیارد و ۱۵۷ میلیون تومان

«تاکسیدرمی»: ۱۸ میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان

«سفر به لیمونیا»: ۱۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان

«لباس شخصی»: ۱۱ میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان

«سقف»: ۹ میلیارد و ۶۳۸ میلیون تومان

«جانشین»: ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان

«خواب نما»: ۶ میلیارد و ۱۵۷ میلیون تومان

«نبرد با خرچنگ»: ۳ میلیارد و ۶۴۴ میلیون تومان

«سفید برفی»: ۹۶۰ میلیون تومان

«آن دو»: ۸۶۰ میلیون تومان

«بی‌دار»: ۶۸۶ میلیون تومان

«بت»: ۱۷۳ میلیون تومان

«بامبولک»: ۱۵ میلیون تومان