به گزارش خبرنگار مهر، حسن عزیزی ظهر پنجشنبه در نشست نسل زد استان مرکزی اظهار کرد: تشکیل نسل زد با وجود برخی نواقص، در ابتدای مسیر قرار دارد و اصلاحات لازم برای تکمیل این روند انجام خواهد شد.

وی افزود: رویکرد دولت چهاردهم به نسل زد از فعالیت‌های ستاد انتخاباتی رئیس‌جمهور و کمیته جوانان و دانشجویان آغاز شد و بر شناخت هویت جهانی متولدین سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۰ تمرکز داشت.

عزیزی تصریح کرد: یکی از نمونه‌های مشارکت اجتماعی نسل جدید، تهیه نامه‌ای با ۳۰۰ هزار امضا خطاب به سازمان ملل در جریان جنگ تحمیلی سوم بود که با تلاش گروه‌های جوانان تهیه شد و سازمان ملل به این نامه پاسخ داد.

وی ادامه داد: شکل‌گیری جمع‌های جوان‌محور و طرح‌هایی مانند محله‌محوری در همین چارچوب دنبال می‌شود و هدف نشست‌های نسل زد نیز افتتاح پروژه عمرانی نیست، بلکه آماده‌سازی نسل جدید برای حضور و مدیریت در عرصه‌های مختلف کشور است.

مدیرکل حوزه ریاست شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به نتایج افکارسنجی‌ها درباره افزایش ناامیدی نسبت به آینده تاکید کرد: کاهش این وضعیت به شیوه‌های نوین گفت‌وگو با جامعه نیاز دارد و ضعف در نحوه ارتباط با مردم موجب شده بخشی از دستاوردهای نظام به نارضایتی تبدیل شود.

وی افزود: روایت دستاوردها باید با زبان مردم و ادبیات نسل جدید بازتعریف شود و مدیران دستگاه‌ها نیز لازم است با زبان و فضای ارتباطی جامعه امروز آشنا شوند.

عزیزی بیان کرد: در دو سال اخیر رویکرد دولت در هفته دولت تغییر کرده و تولید محتوا با محوریت نقش مردم و ذی‌نفعان اجتماعی دنبال شده است؛ چراکه دولت بدون حضور مردم معنا ندارد و دانشگاه نیز بدون رضایت دانشجو کارکرد واقعی خود را از دست می‌دهد.

وی گفت: تولیدات محتوایی دولت در حوزه دستاوردها با رویکرد مشارکت مردم و مطابق نظر رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و هدف اصلی آن افزایش اقناع عمومی است.

عزیزی تصریح کرد: عملکرد مطلوب دستگاه‌ها بدون جلب رضایت عمومی کافی نیست و ادبیات گفت‌وگو با جامعه باید متناسب با نیازهای نسل جدید بازنگری شود.

وی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان در دو جنگ اخیر گفت: دستگاه‌های آب، برق، گاز، بهداشت و خدمات شهری با حضور سریع در میدان بحران، پیگیری مسائل مردم را انجام دادند که بیانگر کارآمدی نظام اداری در حوزه خدمات‌رسانی است، اما حوزه‌های فرهنگی و تصمیم‌سازی نیازمند اصلاح جدی هستند.

مدیرکل حوزه ریاست شورای اطلاع‌رسانی دولت ادامه داد: بخشی از ساختارهای کارشناسی و تصمیم‌سازی کشور همچنان متأثر از الگوهای دهه‌های ۴۰ و ۶۰ است و اصلاح این روند باید با مشارکت نسل جدید، خلاقیت و بازنگری در شیوه‌های تحلیل و تصمیم‌گیری دنبال شود.

وی بر ضرورت به‌روزرسانی فعالیت دستگاه‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: فعالیت فرهنگی امروز نیازمند زبان، ادبیات و فناوری روز است و هر اندازه تولید محتوا با نیازهای نسل جدید هماهنگ‌تر باشد، اثربخشی آن افزایش می‌یابد.

عزیزی افزود: بر اساس مصوبه موجود در کمیسیون‌های دولت، صنایع خصوصی و دولتی می‌توانند هزینه تأسیس یا تجهیز هنرستان‌ها را به‌عنوان هزینه مؤثر مالیاتی ثبت کنند که این ظرفیت با توجه به صنعتی بودن استان مرکزی می‌تواند در توسعه مهارت‌های محلی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به نخستین اجلاس شورای مشورتی نسل زد گفت: خروجی این نشست باید تقویت کارگروه‌های تخصصی و تکمیل ارتباطات شهرستانی و تقسیم‌بندی‌های انجام‌شده باشد تا مسیر مشارکت نسل جدید در فرآیند تصمیم‌سازی ادامه پیدا کند.