به گزارش خبرنگار مهر، حمزه خواجه صبح چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دیّر از رشد ۵۰ درصدی رتبه‌های زیر هزار کنکور سراسری در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: امسال ۱۵ رتبه زیر هزار و حدود ۲۰ رتبه زیر ۲ هزار در دیّر کسب شده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیّر افزود: برای نخستین بار در تاریخ آموزش و پرورش این شهرستان، یک دانش‌آموز از مدرسه رضوان آبدان موفق به کسب رتبه ۶۱ کشوری در گروه آزمایشی ریاضی شده است.

خواجه با اشاره به دستاوردهای علمی دانش‌آموزان بیان کرد: علاوه بر موفقیت‌های چشمگیر در کنکور سراسری، دانش‌آموزان این شهرستان در مسابقات علمی خوارزمی و پژوهشسراها نیز رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته داشته‌اند؛ به طوری که ۵۹ رتبه استانی و سه مدال برنز کشوری در جشنواره خوارزمی و همچنین ۵۷ رتبه استانی و ۱۶ راهیابی به مرحله کشوری در بخش پژوهشی کسب شده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیّر در ادامه به تشریح برنامه‌های رفاهی و عمرانی حوزه آموزش این شهرستان پرداخت و از کلنگ‌زنی هنرستان ۱۲ کلاسه با همت فرماندار، نماینده مجلس و اداره کل نوسازی مدارس خبر داد تا مشکل کمبود فضای آموزشی و تجمیع هنرستان‌های کاردانش و فنی رفع شود.

وی همچنین از اهدای ۳۰ دستگاه وسایل سرمایشی به مدارس از سوی فرمانداری، توزیع نزدیک به هزار و ۷۰۰ بسته نوشت‌افزار با همکاری نهادها و شرکت‌های صنعتی از جمله شرکت متانول کاوه، و حمایت‌های امام جمعه و خیرین تجلیل کرد.

خواجه در خصوص برنامه‌های آموزشی سال تحصیلی جدید نیز بیان کرد: کلاس‌های فوق‌برنامه و تقویتی برای مقاطع مختلف تحصیلی برنامه‌ریزی شده و از هفته دوم آبان‌ماه به صورت کاملاً رایگان آغاز خواهد شد.

وی افزود: با رایزنی‌های انجام‌شده با هلدینگ خلیج فارس و وزارت نفت، هزینه‌های این کلاس‌ها و مشاوره‌های تحصیلی تأمین شده و طرح حامی نیز برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی که نیازمند توجه بیشتر هستند، اجرا خواهد شد؛ ضمن اینکه ۹۰ دانش‌آموز کم‌برخوردار و با معدل بالا نیز تحت پوشش حمایت‌های این هلدینگ قرار گرفته‌اند.

وی در پایان با اشاره به در پیش بودن ۱۳ آبان، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق، تبلیغات محیطی گسترده و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با مشارکت فعال دانش‌آموزان و نهادهای ذی‌ربط تأکید کرد.