ثبت تلفات ۳۶ قلاده فوک خزری در سواحل مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله اسماعیلی صبح چهارشنبه از افزایش شمار تلفات ثبت‌شده فوک‌های خزری در سواحل استان به ۳۶ قلاده از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: چهار لاشه کشف‌شده جدید. در ساحل بابلسر به دلیل فساد پیشرفته، امکان کالبدگشایی و نمونه‌برداری علمی نداشتند و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی دفن شدند.

وی با اشاره به آخرین موارد ثبت‌شده از تلفات فوک خزری در سواحل استان اظهار کرد: با احتساب لاشه‌های مشاهده‌شده در شهرستان بابلسر، شمار تجمعی تلفات این گونه از ابتدای سال جاری تاکنون به ۳۶ قلاده رسیده است.

وی با تشریح اقدامات کارشناسی انجام‌شده در محل کشف لاشه‌ها افزود: بررسی‌های صورت‌گرفته نشان داد چهار قلاده فوک کشف‌شده، مدت قابل توجهی از زمان مرگشان را سپری کرده بودند و لاشه‌ها در مرحله پیشرفته فساد قرار داشتند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: با توجه به وضعیت فیزیکی لاشه‌ها، امکان انجام کالبدگشایی و برداشت نمونه برای بررسی‌های علمی وجود نداشت؛ ازاین‌رو، عملیات دفن بهداشتی با رعایت کامل پروتکل‌های مربوط و تحت نظارت کارشناسان انجام شد تا از بروز آلودگی احتمالی محیطی جلوگیری شود.

اسماعیلی با تأکید بر ادامه پایش نوار ساحلی مازندران بیان کرد: شبکه دیده‌بانی محیط زیست در سراسر سواحل استان فعال است و رصد مناطق ساحلی برای شناسایی موارد مشابه ادامه دارد.

وی از شهروندان، جوامع محلی و صیادان خواست در صورت مشاهده لاشه فوک یا موارد مشکوک به تلفات حیات‌وحش دریایی، از جابه‌جایی یا دست‌زدن به لاشه خودداری کرده و موضوع را در سریع‌ترین زمان از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ سازمان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات کارشناسی، تشخیصی و بهداشتی در اسرع وقت انجام شود.

فوک خزری تنها پستاندار دریای خزر و یکی از گونه‌های شاخص حیات‌وحش این پهنه آبی است که در فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) در رده گونه‌های در معرض خطر انقراض قرار دارد.

این گونه به دلیل زیست محدود به دریای خزر، با تهدیدهایی از جمله تخریب زیستگاه، آلودگی‌های محیطی، گرفتار شدن در ابزارهای صیادی و دیگر فشارهای انسانی مواجه است. ثبت تلفات در سواحل کشورهای حاشیه خزر، اهمیت پایش مستمر، ثبت دقیق داده‌ها و بررسی علمی علل مرگ را دوچندان می‌کند.