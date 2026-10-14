به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه کارگروه ملی مبارزه با قاچاق حیات‌وحش با هدف تقویت سازوکارهای مقابله با جرائم علیه تنوع زیستی و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط و مراجع نظامی، انتظامی و امنیتی برگزار شد.

حمید ظهرابی، رئیس کمیته ملی مبارزه با قاچاق حیات‌وحش و معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی این سازمان، در این نشست بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و اتخاذ رویکردی نظام‌مند برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با قاچاق گونه‌های حیات‌وحش تأکید کرد.

وی با اشاره به ابعاد مختلف قاچاق حیات‌وحش اظهار کرد: مقابله با این پدیده نیازمند همکاری مؤثر دستگاه‌های مسئول، شناسایی گلوگاه‌های قاچاق، تقویت نظارت بر مسیرهای جابه‌جایی و تجارت غیرقانونی گونه‌های جانوری و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و اطلاعاتی دستگاه‌های ذی‌ربط است.

ظهرابی افزود: تحقق این اهداف مستلزم تعیین دقیق مسئولیت‌ها و ایجاد هماهنگی عملیاتی میان نهادهای متولی حفاظت از حیات‌وحش و دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های نظارتی، انتظامی و امنیتی است.

در این نشست، راهکارهای مقابله با قاچاق سفره‌ماهیان و کوسه‌ماهیان و همچنین قاچاق خرس سیاه آسیایی، به‌عنوان یکی از گونه‌های ارزشمند و در معرض تهدید حیات‌وحش کشور، مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین، تقویت همکاری دستگاه‌های امنیتی برای شناسایی هویت و پیگیری متخلفانی که در فضای مجازی در زمینه قاچاق حیات‌وحش فعالیت می‌کنند، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این جلسه بود.

بررسی سازوکارهای همکاری میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و دستگاه‌های مرتبط با شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، گمرکات و فرودگاه‌ها نیز در دستور کار این کارگروه قرار داشت. در این بخش، بر استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و اجرایی دستگاه‌های مذکور برای شناسایی و کنترل مسیرهای احتمالی انتقال غیرقانونی گونه‌های جانوری، پیشگیری از جابه‌جایی غیرمجاز حیات‌وحش و شناسایی محموله‌های مشکوک تأکید شد.

بررسی سازوکارهای اجرایی دستورالعمل اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ورود، توزیع و نگهداری جانوران نیز از دیگر موضوعات این نشست بود. اجرای مؤثر این دستورالعمل مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، تبیین مسئولیت‌های قانونی و تقویت فرایندهای نظارت و پیگیری عنوان شد.

بر اساس اعلام معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست، اخبار و گزارش اقدامات اجرایی دستگاه‌های مسئول در ارتباط با مصوبات این جلسه، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.