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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

تشدید مقابله با قاچاق حیات‌وحش؛ از کوسه‌ماهیان تا خرس سیاه آسیایی

تشدید مقابله با قاچاق حیات‌وحش؛ از کوسه‌ماهیان تا خرس سیاه آسیایی

چهارمین جلسه کارگروه ملی مبارزه با قاچاق حیات‌وحش با تمرکز بر مقابله با قاچاق گونه‌های در معرض تهدید و تقویت همکاری دستگاه‌های مسئول برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه کارگروه ملی مبارزه با قاچاق حیات‌وحش با هدف تقویت سازوکارهای مقابله با جرائم علیه تنوع زیستی و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط و مراجع نظامی، انتظامی و امنیتی برگزار شد.

حمید ظهرابی، رئیس کمیته ملی مبارزه با قاچاق حیات‌وحش و معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی این سازمان، در این نشست بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و اتخاذ رویکردی نظام‌مند برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با قاچاق گونه‌های حیات‌وحش تأکید کرد.

وی با اشاره به ابعاد مختلف قاچاق حیات‌وحش اظهار کرد: مقابله با این پدیده نیازمند همکاری مؤثر دستگاه‌های مسئول، شناسایی گلوگاه‌های قاچاق، تقویت نظارت بر مسیرهای جابه‌جایی و تجارت غیرقانونی گونه‌های جانوری و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و اطلاعاتی دستگاه‌های ذی‌ربط است.

ظهرابی افزود: تحقق این اهداف مستلزم تعیین دقیق مسئولیت‌ها و ایجاد هماهنگی عملیاتی میان نهادهای متولی حفاظت از حیات‌وحش و دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های نظارتی، انتظامی و امنیتی است.

در این نشست، راهکارهای مقابله با قاچاق سفره‌ماهیان و کوسه‌ماهیان و همچنین قاچاق خرس سیاه آسیایی، به‌عنوان یکی از گونه‌های ارزشمند و در معرض تهدید حیات‌وحش کشور، مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین، تقویت همکاری دستگاه‌های امنیتی برای شناسایی هویت و پیگیری متخلفانی که در فضای مجازی در زمینه قاچاق حیات‌وحش فعالیت می‌کنند، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این جلسه بود.

بررسی سازوکارهای همکاری میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و دستگاه‌های مرتبط با شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، گمرکات و فرودگاه‌ها نیز در دستور کار این کارگروه قرار داشت. در این بخش، بر استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و اجرایی دستگاه‌های مذکور برای شناسایی و کنترل مسیرهای احتمالی انتقال غیرقانونی گونه‌های جانوری، پیشگیری از جابه‌جایی غیرمجاز حیات‌وحش و شناسایی محموله‌های مشکوک تأکید شد.

بررسی سازوکارهای اجرایی دستورالعمل اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ورود، توزیع و نگهداری جانوران نیز از دیگر موضوعات این نشست بود. اجرای مؤثر این دستورالعمل مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، تبیین مسئولیت‌های قانونی و تقویت فرایندهای نظارت و پیگیری عنوان شد.

بر اساس اعلام معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست، اخبار و گزارش اقدامات اجرایی دستگاه‌های مسئول در ارتباط با مصوبات این جلسه، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6977692
مهسا حيدری توچائی

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    نظرات

    • ایرانی IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
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      غیر از جریمه و بازداشت کار دیگه ای نمیشه کرد ، طرف آزاد میشه دوباره انجام میده ، چون قانون بازدارنگی مهمی نداره.

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