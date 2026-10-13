پیام تسلیت وزیر فرهنگ و ارشاد در پی ارتحال آیت الله قربانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی با انتشار پیامی درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی نماینده پیشین ولی‌فقیه در استان گیلان، امام جمعه سابق رشت و عضو چهار دوره مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

متن پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بدین شرح است:

«ارتحال عالم فرهیخته و فقیه صاحب‌قلم، حضرت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی لاهیجی، از چهره‌های نام‌آشنای حوزه علمیه و از پاسداران میراث علمی و فرهنگی ایران اسلامی، موجب اندوه و تأثر شد. آن دانشور ارجمند، از زمره عالمانی بود که در کنار مجاهدت‌های دینی و اجتماعی، پاسداشت اندیشه و گسترش معارف اسلامی را رسالتی ماندگار می‌دانست.

دهه‌ها تلاش در عرصه تعلیم و تربیت، تألیف و پژوهش در علوم قرآنی و معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام و اهتمام به احیای آثار و مفاخر علمی این سرزمین، کارنامه‌ای پربار از حیات فرهنگی آن فقید سعید بر جای نهاده است.

حضور دیرپای ایشان در جایگاه امامت جمعه و نمایندگی ولی‌فقیه در استان گیلان، در کنار خدمات علمی و فرهنگی و کوشش برای اعتلای دانش و فضیلت، یاد و نام آن عالم جلیل‌القدر را در خاطر مردم قدرشناس این دیار و جامعه علمی و حوزوی کشور ماندگار خواهد ساخت.

اینجانب این ضایعه را به حوزه‌های علمیه، مردم شریف و فرهنگ‌پرور استان گیلان، شاگردان و ارادتمندان و به‌ویژه بیت مکرم ایشان تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال، برای آن عالم ربانی رحمت و رضوان الهی، علو درجات و همنشینی با اولیای صالح و برای بازماندگان معزز، صبر و اجر خواستارم