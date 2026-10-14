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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

مراکز «امید و زندگی» برای درمان و اشتغال معتادان در یزد ایجاد می‌شود

مراکز «امید و زندگی» برای درمان و اشتغال معتادان در یزد ایجاد می‌شود

یزد- استاندار یزد از برنامه‌ریزی برای ایجاد مراکز «امید و زندگی» با هدف درمان، آموزش، اشتغال و بازگشت معتادان به جامعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در چهارمین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، با اشاره به ضرورت تقویت برنامه‌های پیشگیری و درمان اعتیاد اظهار کرد: طرح‌های فرهنگی و آموزشی قابل اجرا در آموزش‌وپرورش و دانشگاه علوم پزشکی یزد برای مقابله با اعتیاد بررسی شد.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش ظرفیت مراکز ماده ۱۶ افزود: تغییر عنوان این مراکز به «امید و زندگی» نیز در دستور کار قرار دارد تا فرایند سم‌زدایی، درمان، بازآفرینی، آموزش و اشتغال معتادان، به‌ویژه افراد دارای اعتیاد متجاهر، با هدف بازگشت آنان به جامعه دنبال شود.

استاندار یزد با اشاره به نقش دستگاه‌های اجتماعی و فرهنگی در پیشگیری از اعتیاد تصریح کرد: باید از ظرفیت بهزیستی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شهرداری‌ها برای مقابله با مواد مخدر استفاده شود.

بابایی با اشاره به گرایش برخی جوانان به مصرف مواد مخدر جدید و جاذبه‌های کاذب آن‌ها گفت: پیامدهای اعتیاد تنها به فرد محدود نمی‌شود و خانواده و اطرافیان فرد معتاد نیز با آسیب‌ها و مشکلات متعددی مواجه می‌شوند.

وی همچنین بر ضرورت رصد و مدیریت مسیرهای مورد استفاده قاچاقچیان مواد مخدر تأکید کرد و از فرمانداران شهرستان‌ها خواست برای مسدودسازی مسیرهای فرعی مورد استفاده قاچاقچیان برنامه‌ریزی کنند.

استاندار یزد در پایان با تأکید بر لزوم پیگیری مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های اجتماعی و فرهنگی استان باید برای مقابله با اعتیاد برنامه‌ریزی کنند، اقدامات لازم را انجام دهند و گزارش عملکرد خود را ارائه کنند.

کد مطلب 6977489

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