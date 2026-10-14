به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در چهارمین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، با اشاره به ضرورت تقویت برنامه‌های پیشگیری و درمان اعتیاد اظهار کرد: طرح‌های فرهنگی و آموزشی قابل اجرا در آموزش‌وپرورش و دانشگاه علوم پزشکی یزد برای مقابله با اعتیاد بررسی شد.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش ظرفیت مراکز ماده ۱۶ افزود: تغییر عنوان این مراکز به «امید و زندگی» نیز در دستور کار قرار دارد تا فرایند سم‌زدایی، درمان، بازآفرینی، آموزش و اشتغال معتادان، به‌ویژه افراد دارای اعتیاد متجاهر، با هدف بازگشت آنان به جامعه دنبال شود.

استاندار یزد با اشاره به نقش دستگاه‌های اجتماعی و فرهنگی در پیشگیری از اعتیاد تصریح کرد: باید از ظرفیت بهزیستی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شهرداری‌ها برای مقابله با مواد مخدر استفاده شود.

بابایی با اشاره به گرایش برخی جوانان به مصرف مواد مخدر جدید و جاذبه‌های کاذب آن‌ها گفت: پیامدهای اعتیاد تنها به فرد محدود نمی‌شود و خانواده و اطرافیان فرد معتاد نیز با آسیب‌ها و مشکلات متعددی مواجه می‌شوند.

وی همچنین بر ضرورت رصد و مدیریت مسیرهای مورد استفاده قاچاقچیان مواد مخدر تأکید کرد و از فرمانداران شهرستان‌ها خواست برای مسدودسازی مسیرهای فرعی مورد استفاده قاچاقچیان برنامه‌ریزی کنند.

استاندار یزد در پایان با تأکید بر لزوم پیگیری مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های اجتماعی و فرهنگی استان باید برای مقابله با اعتیاد برنامه‌ریزی کنند، اقدامات لازم را انجام دهند و گزارش عملکرد خود را ارائه کنند.