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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

۲۵ مهر با عروسک‌هایتان به تئاتر شهر دعوت هستید

۲۵ مهر با عروسک‌هایتان به تئاتر شهر دعوت هستید

مراسم افتتاحیه جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی در حالی برگزار می شود که دبیرخانه این رویداد از شهروندان در همه گروه های سنی دعوت کرد تا با عروسک های خود در محوطه تئاتر شهر حضور پیدا کنند.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، مراسم افتتاحیه بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران - مبارک در حالی روز شنبه ۲۵ مهر در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود که دبیرخانه این رویداد از تمامی شهروندان در همه گروه های سنی دعوت کرده است تا با عروسک های خود در این مراسم حضور پیدا کنند.

پوپک عظیم‌پور تبریزی دبیر بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک، از علاقه‌مندان، هنرمندان، دانشجویان، استادان، نمایشگران و هنرمندان عرصه نمایش عروسکی دعوت کرد تا با عروسک‌های خود در مراسم افتتاحیه این رویداد هنری حضور یابند.

مراسم افتتاحیه این جشنواره روز ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۶، در محوطه باز مجموعه تئاتر شهر برگزار خواهد شد.

بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 6977505

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