دستگیری سارق در شاهرود؛ اعتراف به ۲۸ فقره سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی سمنان از دستگیری یک سارق سابقه دار در شهرستان شاهرود به همت ماموران انتظامی خبر داد.

وی افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت از ساختمان های نیمه کاره تیم تخصصی برای بررسی موضوع و شناسایی سارق مامور شد و در نهایت با گشت زنی های فعال و اشراف اطلاعاتی یک مظنون یافت شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان از حکم قضایی و دستگیری این فرد خبر داد و گفت: ماموران کلانتری ۱۱ شاهرود توانستند متهم را شناسایی و دستگیر کنند.

حسینی همچنین گفت: متهم سابقه‌دار در تحقیقات پلیس به ۲۸ فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره اعتراف کرد