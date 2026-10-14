به گزارش خبرنگار مهر، مینا بیابانی صبح چهارشنبه در آیین افتتاحیه جشنواره فرهنگی ورزشی بانوان پایور سپاه پاسداران در تبریز، با اشاره به نقش ورزش در افزایش سلامت و نشاط اظهار کرد: فعالیت‌های ورزشی علاوه بر تقویت جسم، به ارتقای روحیه افراد کمک می‌کند و سازمان‌هایی که به این حوزه توجه دارند، از ظرفیت بیشتری برای پویایی و موفقیت برخوردار خواهند بود.

وی با بیان اینکه هزینه‌کرد در حوزه ورزش آثار مثبتی به همراه دارد، افزود: جشنواره فرهنگی ورزشی بانوان پایور سپاه در سال جاری و متناسب با شرایط کنونی، به نام شهید سیده بشری حسینی خامنه‌ای مزین شده است؛ بانویی که سال‌ها برای مراقبت از امام شهید تلاش کرد.

مسئول هیأت‌های ورزشی بانوان در ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره، خاطرنشان کرد: این رویداد در راستای تحقق فرامین امام شهید درباره توسعه ورزش قهرمانی برگزار می‌شود و گسترش این عرصه می‌تواند به تربیت افرادی سالم، معتقد و پویا کمک کند.

بیابانی شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی بانوان را از اولویت‌های برنامه‌های این حوزه برشمرد و گفت: مجموعه تربیت و آموزش ستاد کل نیروهای مسلح و هیأت بانوان تلاش می‌کنند با شناسایی استعدادها، سازماندهی و فراهم کردن زمینه رشد آن‌ها، مسیر حضور ورزشکاران زن را در رقابت‌ها و مجامع ملی و بین‌المللی هموار کنند.

وی ارائه فرهنگ ایرانی ـ اسلامی به جامعه جهانی و ایفای نقش در شکل‌گیری تمدن نوین را از دیگر اهداف این برنامه‌ها عنوان کرد.

بیابانی همچنین درباره رشته‌های رقابتی جشنواره فرهنگی ورزشی بانوان پایور سپاه توضیح داد: شرکت‌کنندگان در رشته شنا، در سه رده سنی و دو ماده، با یکدیگر رقابت می‌کنند. مسابقات آمادگی جسمانی نیز در چهار رده سنی برگزار می‌شود و رشته‌های تیراندازی با تفنگ بادی، تیراندازی با تپانچه و دارت در بخش‌های پیش‌بینی‌شده این جشنواره قرار دارند.

وی اعلام کرد: برگزیدگان این رقابت‌ها پس از پایان مسابقات معرفی و مورد تجلیل قرار می‌گیرند.