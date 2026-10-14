یک زندانی غیرعمد همزمان با هفته دفاع مقدس در لنگرود آزاد شد

سرهنگ علی مهدی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های سپاه ناحیه لنگرود در هفته دفاع مقدس اظهار کرد: یکی از برنامه‌های شاخصی که در هفته دفاع مقدس در دستور کار مجموعه سپاه ناحیه لنگرود، حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج قرار داشت، آزادی زندانیان جرایم غیرعمد بود.

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود افزود: این برنامه در سطح شهرستان و از حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت تا پایین‌ترین رده‌های بسیج، به‌عنوان یکی از برنامه‌های شاخص در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه با استقبال پرشور مردم فهیم و ولایت‌مدار لنگرود همراه شد.

وی با اشاره به مشارکت مردم در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد بیان کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز با کمک همین مردم فهیم، بالغ بر هفت نفر از زندانیانی که به دلیل جرایم غیرعمد در آستانه ورود به زندان قرار داشتند، آزاد شدند.

سرهنگ مهدی‌پور با اشاره به همراهی مردم لنگرود در برنامه‌های اجتماعی و مردمی تصریح کرد: مردم این شهرستان در طول ۲۲۶ شب نیز برای دفاع از انقلاب و حفاظت از نظام پای میدان بوده‌اند و مشارکت آنان در چنین اقدامات خداپسندانه‌ای، جلوه دیگری از روحیه همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مردم است.

پویش آزادی زندانیان غیرعمد با مشارکت مردم لنگرود آغاز شد

وی با بیان اینکه تجربه موفق آزادی زندانیان با کمک‌های مردمی زمینه‌ساز شکل‌گیری یک پویش جدید شد، گفت: پس از آزادی این افراد، پویشی با عنوان «پویش آزادی زندانیان جرایم غیرعمد» در هفته دفاع مقدس آغاز شد که همچنان ادامه دارد.

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود، با اشاره به اجرای پویش آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در هفته دفاع مقدس اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲۵۰ میلیون تومان کمک نقدی از سوی مردم در قالب این پویش جمع‌آوری شده و در هفته دفاع مقدس نیز یک زندانی جرایم غیرعمد آزاد شده است.

وی افزود: این پویش با هدف کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد تا هفته بسیج ادامه خواهد داشت و امیدواریم با مشارکت مردم و همراهی دستگاه‌های مسئول، زمینه آزادی زندانیان بیشتری فراهم شود.

سرهنگ مهدی‌پور با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با دستگاه قضایی شهرستان اظهار کرد: موضوع این پویش را با دوستانمان در دادگستری شهرستان لنگرود در میان گذاشته‌ایم و اعلام کرده‌ایم که آمادگی داریم در چارچوب این حرکت خداپسندانه، برای آزادی افرادی که به دلیل جرایم غیرعمد و مشکلات مالی در زندان حضور دارند، کمک کنیم.

وی با قدردانی از مردم مشارکت‌کننده در این پویش افزود: مردم به اندازه توان و وسع خود در این اقدام خیرخواهانه مشارکت کردند و هر مبلغی که در توانشان بود، برای کمک به آزادی زندانیان اختصاص دادند. ارزش این کار بزرگ را نمی‌توان صرفاً با مبالغ جمع‌آوری‌شده سنجید، چراکه اصل این حرکت، کمک به انسان‌هایی است که به دلیل مشکلات مالی گرفتار شده‌اند.

از رسانه‌ها برای همراهی در پویش آزادی زندانیان قدردانی می کنیم

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با قدردانی از اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان اظهار کرد: رسانه‌ها با همراهی، روایتگری و انعکاس صحیح این برنامه توانستند در معرفی پویش و جلب مشارکت مردم نقش مؤثری ایفا کنند.

وی افزود: از همه خبرنگاران و اصحاب رسانه که در این مسیر همراهی کردند، قدردانی می‌کنم و انتظار داریم با ادامه اطلاع‌رسانی و انعکاس این حرکت مردمی، زمینه مشارکت افراد بیشتری در پویش آزادی زندانیان جرایم غیرعمد فراهم شود.

سرهنگ مهدی‌پور با تأکید بر ادامه این برنامه تا هفته بسیج گفت: امیدواریم بتوانیم با همراهی مردم و رسانه‌ها، این حرکت خداپسندانه را با قوت ادامه دهیم و هر اندازه که امکان دارد، در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نقش‌آفرینی کنیم.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت امید در جامعه بیان کرد: یکی از اهداف دشمن، ایجاد یأس و ناامیدی در میان مردم است؛ درحالی‌که اقدامات خیرخواهانه و مشارکت‌های مردمی می‌تواند امید را در جامعه تقویت کند و نشان دهد که روحیه نوع‌دوستی و همدلی همچنان در میان مردم وجود دارد.

کمک‌های مردمی می‌تواند امید را به خانواده‌های نیازمند بازگرداند

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با اشاره به تجربه گروه‌های جهادی در توزیع بسته‌های معیشتی در هفته دفاع مقدس گفت: در این ایام، دوستان ما در سطح محلات اقدام به تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی کردند و برخی از آنان تجربه‌های تأثیرگذاری از دیدار با خانواده‌های نیازمند را برای ما بازگو کردند.

وی با بیان اینکه گاهی یک کمک ساده می‌تواند بخش مهمی از نیازهای یک خانواده را برطرف کند، افزود: یکی از دوستان تعریف می‌کرد که هنگام مراجعه به خانه یکی از افراد نیازمند برای تحویل بسته معیشتی، متوجه شدند خانواده برای مدتی از برنج محروم بوده است؛ به‌طوری‌که پس از دریافت بسته، اعضای خانواده از این کمک ابراز خوشحالی کرده بودند.

سرهنگ مهدی‌پور تصریح کرد: چنین اقداماتی در نگاه خانواده‌های نیازمند، امیدآفرین است و می‌تواند زمینه همراهی و اعتماد بیشتر مردم را فراهم کند. در نظام جمهوری اسلامی، روحیه نوع‌دوستی و کمک به همنوع از ارزش‌های مهم اجتماعی است و خوشحالیم که مردم ایران اسلامی همچنان برای کمک به یکدیگر پیش‌قدم می‌شوند.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار اقدامات خیرخواهانه اظهار کرد: کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و حمایت از خانواده‌های نیازمند، اقداماتی ارزشمند هستند که می‌توانند بخشی از مشکلات مردم را برطرف کنند و امیدواریم این حرکت‌ها با مشارکت گسترده‌تر مردم ادامه پیدا کند.

پویش آزادی زندانیان غیرعمد تا هفته بسیج ادامه خواهد داشت

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود در پایان با تأکید بر ادامه پویش آزادی زندانیان جرایم غیرعمد تا هفته بسیج گفت: امیدواریم با همراهی مردم، اصحاب رسانه، گروه‌های جهادی و دستگاه‌های مسئول، بتوانیم در این مسیر گام‌های مؤثرتری برداریم و زمینه آزادی زندانیان بیشتری را فراهم کنیم.

سرهنگ مهدی‌پور همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای پرستار و شهدای حوزه سلامت، بر ضرورت تداوم خدمت‌رسانی به مردم و انجام اقدامات خیرخواهانه در راستای رضایت خداوند و پاسداشت آرمان‌های شهدا تأکید کرد.