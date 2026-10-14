به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد پیش از ظهر چهارشنبه در نخستین همایش علمی تربیت‌بدنی سپاه کربلا مازندران که با هدف تبیین جایگاه علم تربیت‌بدنی در ساختار سازمانی و مأموریت‌های سپاه در سالن همایش بهزیستی بابلسر برگزار شد، اظهار کرد: پرداختن به ورزش نباید صرفاً به بیان فواید پزشکی و جسمانی آن محدود شود، بلکه تأثیر تربیت‌بدنی بر شایستگی‌های فرماندهی، تقویت اراده و ارتقای توان مدیریتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تأثیر فعالیت بدنی منظم بر عملکرد فردی و سازمانی افزود: ورزش می‌تواند به افزایش تمرکز، کنترل هیجانات، تحمل فشارهای روانی و بهبود تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی کمک کند. مدیران و فرماندهانی که برای سلامت و آمادگی جسمانی خود برنامه‌ریزی می‌کنند، در موقعیت‌های دشوار ظرفیت بیشتری برای حفظ آرامش و انسجام خواهند داشت.

فرمانده سپاه کربلا مازندران با بیان اینکه فعالیت‌های ورزشی گروهی به تقویت تعاملات سازمانی کمک می‌کند، تصریح کرد: هماهنگی، اعتماد متقابل و درک متقابل از جمله ویژگی‌هایی است که در جریان ورزش‌های گروهی تقویت می‌شود و در مدیریت سازمانی، حل مسائل و رفع موانع کاری نیز اهمیت دارد.

سردار موحد همچنین سلامت جسمانی را یکی از عوامل مؤثر بر تعادل رفتاری و کیفیت تعاملات انسانی دانست و گفت: خستگی مفرط می‌تواند بر خلق‌وخو، میزان تحمل و نحوه ارتباط افراد با یکدیگر تأثیر بگذارد؛ ازاین‌رو، آمادگی جسمانی باید در کنار تقویت معنویت، اخلاق و روحیه مسئولیت‌پذیری مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به فرهنگ ایثار و فداکاری شهدای دفاع مقدس و شهدای ورزشکار خاطرنشان کرد: برای برخورداری از مجموعه‌ای آماده، بانشاط و توانمند، لازم است در کنار تقویت باورهای دینی و معنوی، برای توسعه ورزش و نهادینه‌کردن آمادگی جسمانی در میان فرماندهان، پاسداران و بسیجیان برنامه‌ریزی شود.

پیوند دانش و توان جسمانی در فرماندهی

فرمانده سپاه کربلا مازندران با اشاره به آیه قرآن کریم درباره انتخاب طالوت به فرماندهی بنی‌اسرائیل اظهار کرد: در این آیه، دانش و توانمندی جسمانی در کنار یکدیگر از ویژگی‌های برجسته فرماندهی معرفی شده‌اند؛ موضوعی که بر ضرورت همراهی علم و آگاهی با قدرت، آمادگی و توانایی مواجهه با شرایط دشوار تأکید دارد.

وی افزود: فرمانده برخوردار از آمادگی بدنی مناسب، هنگام مواجهه با خستگی و فشارهای کاری ظرفیت بیشتری برای حفظ تمرکز و مدیریت شرایط پیچیده خواهد داشت؛ بنابراین، ورزش باید به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم آمادگی فرماندهان و مدیران برای انجام مسئولیت‌هایشان مورد توجه قرار گیرد.

موحد با اشاره به پیچیدگی شرایط کنونی در عرصه‌های نظامی و مدیریتی بیان کرد: در وضعیت امروز، مواجهه با جنگ‌های ترکیبی و شناختی، ضرورت برخورداری از توان تصمیم‌گیری و مدیریت شرایط متغیر را افزایش داده است.

وی با اشاره به ویژگی‌هایی همچون نوسان، عدم قطعیت، پیچیدگی و ابهام در این عرصه‌ها، توان تصمیم‌گیری را از قابلیت‌های مهم مورد نیاز فرماندهان و مدیران دانست و بر نقش آمادگی جسمانی و روانی در ارتقای عملکرد آنان تأکید کرد.

فرمانده سپاه کربلا مازندران همچنین توسعه فعالیت‌های ورزشی در مجموعه‌های سازمانی و مردمی را ضروری دانست و گفت: گسترش ورزش، افزون بر ارتقای آمادگی جسمانی و توان کاری افراد، می‌تواند به افزایش نشاط اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیز کمک کند.