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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

آمادگی جسمانی از مؤلفه‌های کلیدی توانمندی فرماندهان است

آمادگی جسمانی از مؤلفه‌های کلیدی توانمندی فرماندهان است

ساری- فرمانده سپاه کربلا مازندران با تأکید بر نقش آمادگی جسمانی در ارتقای توان مدیریتی و تصمیم‌گیری گفت: آمادگی جسمانی از مؤلفه‌های کلیدی توانمندی فرماندهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد پیش از ظهر چهارشنبه در نخستین همایش علمی تربیت‌بدنی سپاه کربلا مازندران که با هدف تبیین جایگاه علم تربیت‌بدنی در ساختار سازمانی و مأموریت‌های سپاه در سالن همایش بهزیستی بابلسر برگزار شد، اظهار کرد: پرداختن به ورزش نباید صرفاً به بیان فواید پزشکی و جسمانی آن محدود شود، بلکه تأثیر تربیت‌بدنی بر شایستگی‌های فرماندهی، تقویت اراده و ارتقای توان مدیریتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تأثیر فعالیت بدنی منظم بر عملکرد فردی و سازمانی افزود: ورزش می‌تواند به افزایش تمرکز، کنترل هیجانات، تحمل فشارهای روانی و بهبود تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی کمک کند. مدیران و فرماندهانی که برای سلامت و آمادگی جسمانی خود برنامه‌ریزی می‌کنند، در موقعیت‌های دشوار ظرفیت بیشتری برای حفظ آرامش و انسجام خواهند داشت.

فرمانده سپاه کربلا مازندران با بیان اینکه فعالیت‌های ورزشی گروهی به تقویت تعاملات سازمانی کمک می‌کند، تصریح کرد: هماهنگی، اعتماد متقابل و درک متقابل از جمله ویژگی‌هایی است که در جریان ورزش‌های گروهی تقویت می‌شود و در مدیریت سازمانی، حل مسائل و رفع موانع کاری نیز اهمیت دارد.

سردار موحد همچنین سلامت جسمانی را یکی از عوامل مؤثر بر تعادل رفتاری و کیفیت تعاملات انسانی دانست و گفت: خستگی مفرط می‌تواند بر خلق‌وخو، میزان تحمل و نحوه ارتباط افراد با یکدیگر تأثیر بگذارد؛ ازاین‌رو، آمادگی جسمانی باید در کنار تقویت معنویت، اخلاق و روحیه مسئولیت‌پذیری مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به فرهنگ ایثار و فداکاری شهدای دفاع مقدس و شهدای ورزشکار خاطرنشان کرد: برای برخورداری از مجموعه‌ای آماده، بانشاط و توانمند، لازم است در کنار تقویت باورهای دینی و معنوی، برای توسعه ورزش و نهادینه‌کردن آمادگی جسمانی در میان فرماندهان، پاسداران و بسیجیان برنامه‌ریزی شود.

پیوند دانش و توان جسمانی در فرماندهی

فرمانده سپاه کربلا مازندران با اشاره به آیه قرآن کریم درباره انتخاب طالوت به فرماندهی بنی‌اسرائیل اظهار کرد: در این آیه، دانش و توانمندی جسمانی در کنار یکدیگر از ویژگی‌های برجسته فرماندهی معرفی شده‌اند؛ موضوعی که بر ضرورت همراهی علم و آگاهی با قدرت، آمادگی و توانایی مواجهه با شرایط دشوار تأکید دارد.

وی افزود: فرمانده برخوردار از آمادگی بدنی مناسب، هنگام مواجهه با خستگی و فشارهای کاری ظرفیت بیشتری برای حفظ تمرکز و مدیریت شرایط پیچیده خواهد داشت؛ بنابراین، ورزش باید به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم آمادگی فرماندهان و مدیران برای انجام مسئولیت‌هایشان مورد توجه قرار گیرد.

موحد با اشاره به پیچیدگی شرایط کنونی در عرصه‌های نظامی و مدیریتی بیان کرد: در وضعیت امروز، مواجهه با جنگ‌های ترکیبی و شناختی، ضرورت برخورداری از توان تصمیم‌گیری و مدیریت شرایط متغیر را افزایش داده است.

وی با اشاره به ویژگی‌هایی همچون نوسان، عدم قطعیت، پیچیدگی و ابهام در این عرصه‌ها، توان تصمیم‌گیری را از قابلیت‌های مهم مورد نیاز فرماندهان و مدیران دانست و بر نقش آمادگی جسمانی و روانی در ارتقای عملکرد آنان تأکید کرد.

فرمانده سپاه کربلا مازندران همچنین توسعه فعالیت‌های ورزشی در مجموعه‌های سازمانی و مردمی را ضروری دانست و گفت: گسترش ورزش، افزون بر ارتقای آمادگی جسمانی و توان کاری افراد، می‌تواند به افزایش نشاط اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیز کمک کند.

کد مطلب 6977711

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