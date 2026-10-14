به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جهانی کشتی از ۲ تا ۱۰ آبان ماه به میزبانی آستانه قزاقستان برگزار خواهد شد. ترکیب نهایی تیم‌ها چند روز پیش از سوی اتحادیه جهانی کشتی منتشر شد و نام عبدالرشید سعدالله‌یف در ترکیب تیم ملی روسیه بود اما اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد این ترکیب هنوز قطعی نیست.

پیش از این سعدالله‌یف در مصاف با کایل اسنایدر آمریکایی در جریان لیگ RAF دچار آسیب‌دیدگی شده بود و به همین خاطر در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی روسیه شرکت نکرد.

حالا در فاصله کمتر از یک ماه مانده به مسابقات جهانی آستانه سعدالله‌یف با نفر منتخب مسابقات کشوری که ماگومد کوربانوف نایب قهرمان وزن ۹۲ کیلوگرم جهان بود، در اردوی تمرینی روس‌ها در اوستیا، کشتی انتخابی گرفت اما حریف تانک روس نشد و شکست خورد.

به این ترتیب عبدالرشید سعدالله‌یف که این کشتی سخت را با نتیجه ۵-۳ پیروز شد و به دوبنده تیم ملی کشتی آزاد روسیه در مسابقات جهانی رسید.

این در حالی است که پیش این حسن یزدانی، کایل اسنایدر، آرش یوشیدا و اخمد تاج‌الدینوف مدعیان وزن 97 کیلوگرم حضور خود را در مسابقات جهانی قطعی کرده بودند. با توجه به اینکه حسن یزدانی برای نخستین بار است که در این وزن در مسابقات جهانی کشتی می‌گیرد بنابراین سید ندارد و قرعه او در مصاف با حریفان این وزن سخت خواهد بود.