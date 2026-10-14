به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از پوستر سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان ظهر چهارشنبه با ادای احترام به مقام شامخ کودکان شهید میناب و با حضور چهره‌های برجسته هنر نمایش کشور برگزار شد تا این رویداد ملی با شعار «حال خوب بچه‌های امروز، حال خوب ایران فرداست» رسما وارد فاز اجرایی شود.

جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان به عنوان یکی از معتبرترین و ریشه‌دارترین رخدادهای هنری کشور شناخته می‌شود، امسال نیز میزبان هنرمندان برجسته داخلی و خارجی خواهد بود و شهر همدان را به کانون توجه دوستداران هنر کودک و نوجوان تبدیل می‌کند.

پوستر این دوره از جشنواره با الهام از مولفه‌های صلح و آرامش طراحی شده و نمادی از رسالت هنر در انتقال پیام‌های صلح طلبانه به کودکان و نوجوانان است، پیامی که امسال با یاد و خاطره کودکان شهید میناب طنینی معنادارتر یافته است.

آیین رونمایی از این اثر طی مراسمی با حضور «مرضیه برومند» دبیر جشنواره، مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی، جمعی از مدیران دستگاه‌های فرهنگی و حضور پرشور کودکان در پارک کودک همدان برگزار شد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با شعار «حال خوب بچه‌های امروز، حال خوب ایران فرداست» از هشتم تا سیزدهم آذرماه سال جاری در شهر همدان برگزار خواهد شد.

طراحی پوستر این دوره نیز بر عهده «مرضیه سرمشقی» و «رفعت هاشمی سی‌سخت» از هنرمندان گرافیست و عروسکی کشور بوده است.