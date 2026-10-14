به گزارش خبرنگارمهر،حجت الاسلام محمد سبزی پیش از ظهرچهارشنبه در سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش ساوه با اشاره به اهمیت تزکیه در کنار آموزش اظهار کرد: آموزش نباید صرفاً به کسب نمرات بالا محدود شود، بلکه تربیت اخلاقی، رعایت ادب و تقویت ارزش‌های انسانی باید در کانون فعالیت‌های مدارس قرار گیرد.

وی با بیان اینکه موفقیت دانش‌آموزان تنها با نمرات درسی سنجیده نمی‌شود، بر ضرورت توجه مدارس به رفتار، اخلاق و شیوه تعامل دانش‌آموزان تأکید کرد و بهره‌گیری از تجربه مدیران مدارس موفق را راهکاری برای ارتقای کیفیت تربیتی دانست.

وی همچنین با اشاره به انتظارات خانواده‌ها از مدارس، به‌ویژه مدارس قرآنی و شاهد، بر لزوم توجه به تربیت دینی و اخلاقی در کنار آموزش‌های علمی تأکید کرد.

ضرورت مشارکت صنایع در توسعه آموزش‌های مهارتی

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش منابع مالی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی گفت: صنایع و واحدهای تولیدی می‌توانند از محل مسئولیت اجتماعی خود نقش مؤثرتری در پشتیبانی از آموزش و توسعه مراکز فنی‌وحرفه‌ای ایفا کنند.

حجت الاسلام سبزی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت واحدهای صنعتی دولتی و خصوصی می‌تواند به توسعه آموزش‌های مهارتی کمک کند، خواستار پیگیری و هماهنگی بیشتر برای جلب مشارکت این مجموعه‌ها در طرح‌های آموزشی شد.

لزوم شفافیت در هزینه‌کرد اعتبارات فرهنگی

وی همچنین با اشاره به ضرورت شفافیت مالی در مدیریت شهری، بر اجرای دقیق مقررات مربوط به بودجه و گزارش هزینه‌کرد اعتبارات تأکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی عمومی درباره نحوه مصرف منابع را از الزامات مدیریت مالی دانست.

حجت الاسلام سبزی با اشاره به مواد ۲۵ و ۲۶ آیین‌نامه مالی مورد اشاره در جلسه، خواستار انتشار منظم گزارش‌های مالی و ارائه اطلاعات مربوط به بودجه و هزینه‌کردها به مردم شد تا شهروندان از محل تخصیص و مصرف اعتبارات، به‌ویژه در حوزه فرهنگی، آگاهی داشته باشند.

وی همچنین ضرورت رعایت ضوابط قانونی در تصویب و تخصیص هزینه‌ها را یادآور شد و گفت تصمیم‌گیری‌های مالی باید بر اساس مقررات و با هماهنگی مراجع مسئول انجام شود تا از هزینه‌کردهای غیرضروری و تضییع بیت‌المال جلوگیری شود.

ضرورت جذب به‌موقع اعتبارات دستگاه‌ها

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته به برخی بخش‌ها، بر لزوم پیگیری جدی برای جذب و هزینه‌کرد به‌موقع منابع تأکید کرد.

وی با اشاره به تخصیص اعتبار برای حوزه‌هایی از جمله نوسازی مدارس و دانشگاه علوم پزشکی، جذب اعتبارات را نیازمند پیگیری مستمر و اقدام به‌موقع دستگاه‌های اجرایی دانست و خاطرنشان کرد تأخیر در استفاده از منابع می‌تواند فرصت اجرای طرح‌های مورد نیاز شهرستان را از بین ببرد.

حجت الاسلام سبزی همچنین با اشاره به تفاوت عملکرد دستگاه‌ها در جذب اعتبارات، خواستار بررسی موانع اجرایی و افزایش هماهنگی میان مسئولان برای استفاده مؤثر از منابع تخصیص‌یافته شد.

وی ، توجه به تربیت اخلاقی دانش‌آموزان، توسعه آموزش‌های مهارتی با مشارکت صنایع، شفافیت در هزینه‌کرد بودجه‌های عمومی و جذب به‌موقع اعتبارات را از محورهای مهم بهبود عملکرد آموزشی و اجرایی شهرستان ساوه برشمرد.