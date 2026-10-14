به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی حسینی پیش از ظهر چهارشنبه در سیصد و سی‌وپنجمین جلسه شورای آموزش‌وپرورش شهرستان ساوه، با اشاره به نقش آموزش در آینده نسل جوان و پیشرفت جامعه اظهار کرد: کیفیت‌بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت باید در اولویت برنامه‌های آموزش‌وپرورش قرار گیرد و شرایط کشور نباید بهانه‌ای برای افت کیفیت آموزشی و کاهش سطح سواد و رتبه‌های علمی دانش‌آموزان باشد.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای استمرار فعالیت‌های آموزشی افزود: باید با پیش‌بینی شرایط و اتخاذ تدابیر لازم، از تعطیلی‌های غیرضروری مدارس جلوگیری شود و زمینه تداوم آموزش با حفظ کیفیت مطلوب فراهم آید.

فرماندار ویژه شهرستان ساوه، آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان را از موضوعات مهم و نیازمند پیگیری مستمر دانست و تصریح کرد: شناسایی به‌موقع مشکلات روحی، روانی، خانوادگی و اجتماعی دانش‌آموزان و بررسی دقیق عوامل بروز این آسیب‌ها باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

حسینی با اشاره به اهمیت پیشگیری از خودکشی در میان دانش‌آموزان گفت: توجه به وضعیت روانی دانش‌آموزان، تقویت خدمات مشاوره‌ای، آموزش مهارت‌های زندگی و همکاری مستمر خانواده‌ها، مشاوران مدارس و دستگاه‌های مسئول، نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد.

وی با تأکید بر ضرورت نتیجه‌محور بودن مشاوره‌های مدارس افزود: نباید به طرح‌ها و پیشنهادهای کلی بسنده کرد، بلکه لازم است مشکلات دانش‌آموزان آسیب‌دیده به‌صورت دقیق شناسایی و با اجرای برنامه‌های عملیاتی و قابل ارزیابی، زمینه حمایت از آنان و بازگشت به محیط آموزشی فراهم شود.

فرماندار ساوه همچنین بر ضرورت ایجاد خانه امن برای حمایت از افراد بدسرپرست تأکید کرد و خواستار پیگیری این موضوع با مشارکت دانشکده علوم پزشکی، سازمان بهزیستی و شهرداری شد.

حسینی، همچنین تربیت اخلاقی دانش‌آموزان را از محورهای مهم نظام تعلیم و تربیت برشمرد و بر ضرورت توجه هم‌زمان به رشد علمی، اخلاقی و اجتماعی دانش‌آموزان و فراهم‌کردن محیطی امن و حمایتگر در مدارس تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی اظهار کرد: باید با تداوم اقدامات حمایتی و شناسایی کمبودها، زمینه دسترسی عادلانه دانش‌آموزان به امکانات و فرصت‌های آموزشی فراهم شود.

فرماندار ویژه شهرستان ساوه همچنین نقش خیران مدرسه‌ساز را در توسعه زیرساخت‌های آموزشی ارزشمند دانست و با قدردانی از مشارکت آنان، خواستار برنامه‌ریزی لازم برای بهره‌برداری از فاز نخست مدارس احداث‌شده توسط خیر نیکوکار شد.

وی بر ضرورت هماهنگی برای تجلیل شایسته از این خیر مدرسه‌ساز و استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده در راستای بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان تأکید کرد.

حسینی همچنین شفافیت در هزینه‌کرد اعتبارات و بودجه‌های آموزش‌وپرورش را ضروری دانست و بر لزوم نظارت مؤثر، برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص منابع بر اساس اولویت‌های آموزشی و تربیتی تأکید کرد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی منسجم برای برگزاری باشکوه مراسم ۱۳ آبان گفت: هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط برای اجرای مطلوب این برنامه مورد توجه ویژه قرار گیرد.

فرماندار ویژه شهرستان ساوه همکاری و هم‌افزایی میان آموزش‌وپرورش، خانواده‌ها، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و خیران را از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت آموزشی و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و تصریح کرد: رسیدگی به مشکلات دانش‌آموزان باید با اقدامات عملی، مستمر و قابل ارزیابی همراه باشد.