سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی با صدور حکمی پیمان اسکندری را به عنوان سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران منصوب کرد.

نوری همچنین در حکم دیگر با قدردانی از تلاش‌ها و زحمات علی برابری، سرپرست پیشین این سازمان، وی را به عنوان «مشاور وزیر در امور زنجیره‌های ارزش و توسعه بازار محصولات کشاورزی» منصوب کرد.

در متن حکم اسکندری آمده است:

جناب آقای پیمان اسکندری

نظر به تعهد و تجربیات جنابعالی، به‌موجب این حکم به سمت سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم برای تحقق اهداف دولت در انجام وظایف و امور محوله موفق و مؤید باشید.