لنجابی: ۱۴۰۰ متقاضی مسکن ملی اراک واحد خود را انتخاب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد لنجابی شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: پروژه ۸۱۱۲ واحدی اراک از سال ۱۴۰۰ وارد مرحله اجرا شد، اما به‌دلیل مشکلات پیمانکار و تأخیرهای ایجادشده، روند اجرای آن با کندی مواجه شد. در نهایت، قرارداد پیمانکار قبلی در سال ۱۴۰۴ فسخ و پیمانکار جدید برای تکمیل پروژه مستقر شد.

وی افزود: در برخورد با پیمانکار قبلی، مطابق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان اقدام شد و ضمانت‌نامه‌ها و مصالح موجود در کارگاه به نفع پروژه ضبط شد تا بخشی از خسارت‌ها جبران شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی با اشاره به افزایش فعالیت‌های اجرایی در این پروژه بیان کرد: با استقرار پیمانکار جدید، شیفت‌های کاری افزایش یافت و جبهه‌های مختلف کاری فعال شد؛ به‌گونه‌ای که در سال گذشته حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی در پروژه ثبت شد و تاکنون یک‌هزار و ۴۰۰ نفر از متقاضیان نیز انتخاب واحد کرده‌اند.

لنجابی با اشاره به مطالبات متقاضیان درباره زیرساخت‌های مسکن ملی گفت: از ابتدای امسال حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق ملی مسکن برای تأمین زیرساخت‌های آب و برق به دستگاه‌های خدمات‌رسان پرداخت شده است.

وی افزود: از سهم ۲۰۰ میلیارد تومانی استان، حدود ۸۰ میلیارد تومان با توجه به ضرورت تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها به شهر جدید امیرکبیر اختصاص یافته است تا بخشی از عقب‌ماندگی‌های گذشته در این حوزه جبران شود.

لنجابی از آغاز اجرای برخی خدمات روبنایی در سایت‌های مسکن خبر داد و گفت: عملیات اجرایی مسجد در سایت ۸۱۱۲ واحدی آغاز شده و ساخت دو مدرسه نیز در دستور کار قرار دارد و مدرسه سایت شهید سلیمانی حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

کمیته قیمت‌گذاری پروژه‌های مسکن ملی امیرکبیر و مهاجران تشکیل می‌شود

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی در پاسخ به مطالبات متقاضیان شهر جدید امیرکبیر و مهاجران درباره تعدیل قیمت قراردادها و هزینه‌های ساخت اظهار کرد: کمیته‌ای برای بررسی قیمت‌گذاری پروژه‌ها تشکیل شده است و احکام اعضای آن در هفته آینده ابلاغ می‌شود تا با حضور نمایندگان متقاضیان، هزینه‌ها و تعدیلات پیمانکاران به‌صورت دقیق بررسی شود.

وی با بیان اینکه میزان تعدیل قراردادها به شاخص‌های مربوط و وضعیت تأخیرهای مجاز و غیرمجاز پروژه بستگی دارد ادامه داد: تأخیرهایی که ناشی از قصور پیمانکار باشد، باید بررسی شود و در صورت احراز تخلف، مطابق ضوابط با پیمانکار برخورد خواهد شد که در این زمینه، حفظ منافع متقاضیان و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرقانونی به آنان، اولویت راه و شهرسازی است.

لنجابی در خصوص اعتراض متقاضیان به قیمت‌های اعلام‌شده برای واحدهای شهر جدید امیرکبیر گفت: مبالغ اعلام‌شده در پیامک‌ها، قیمت‌های علی‌الحساب است و قیمت نهایی باید پس از بررسی هزینه‌های پروژه، از جمله هزینه‌های اخذ مجوز، خدمات مهندسی، شهرداری و تفکیک اسناد، در شورای مسکن بررسی و تصویب شود.

وی با اشاره به صورت‌جلسه‌های پیشین درباره زمان‌بندی تحویل واحدها بیان کرد: میزان تحقق تعهدات پیمانکاران و ارتباط تأخیرها با تأمین مالی پروژه باید در کمیته تخصصی بررسی شود. چنانچه منابع مالی در موعد مقرر تأمین و پرداخت‌ها به‌موقع انجام شده باشد، تعهدات پیمانکاران نیز بر همان مبنا ارزیابی خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی در پاسخ به نگرانی متقاضیان درباره فروش اقساطی واحدهای آماده‌نشده تأکید کرد: موضوع معرفی متقاضیان به بانک و آغاز فرایند فروش اقساطی پیش از آماده‌شدن واحد و تحویل کلید، بررسی خواهد شد و مطالبات مطرح‌شده در این زمینه مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

لنجابی گفت: تمامی درخواست‌ها و مستندات ارائه‌شده از سوی مردم باید بررسی شود و راه و شهرسازی پیگیری حقوق متقاضیان را در مراجع مربوط دنبال خواهد کرد.