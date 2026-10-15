تحویل ۲۴۰ واحد نهضت ملی مسکن در دلیجان و محلات همزمان با دهه فجر

سیدمهدی هدایت در جریان بازدید از پروژه‌های نهضت ملی مسکن شهرستان‌های دلیجان و محلات در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با پیگیری‌های نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی و فرماندار دلیجان، روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن این شهرستان بررسی شد.

وی افزود: خدمات زیربنایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن دلیجان تکمیل شده و مقرر است عملیات آماده‌سازی و آسفالت این پروژه‌ها تا پایان آذرماه جاری به پایان برسد.

معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: با تأمین منابع جدید از محل متمم تسهیلات و صندوق ملی مسکن، مقرر شده است ۱۶۰ واحد از این پروژه‌ها در دهه فجر افتتاح و به مردم دلیجان تحویل شود.

هدایت بیان کرد: همچنین حدود ۴۸ واحد دیگر از پروژه‌های نهضت ملی مسکن دلیجان تا پایان اردیبهشت‌ماه سال آتی تکمیل خواهد شد که تحقق این موضوع، مشروط به ایفای تعهدات متقاضیان در بخش آورده است.

وی با اشاره به کیفیت مناسب اجرای پروژه‌ها گفت: تصمیمات اتخاذشده در بازدید ، روند اجرایی پروژه‌ها را شتاب می‌دهد و در صورت واریز به‌موقع آورده از سوی متقاضیان، واحدها در زمان‌بندی تعیین‌شده و با کیفیت مناسب تحویل خواهد شد.

تحویل ۸۰ واحد نهضت ملی مسکن محلات تا دهه فجر

معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به بازدید از پروژه نهضت ملی مسکن شهرستان محلات گفت: ۴۰ واحد از پروژه‌های این شهرستان تا پایان آذرماه و ۴۰ واحد دیگر در فاز دوم، همزمان با دهه فجر به متقاضیان تحویل می‌شود.

هدایت ضمن قدردانی از صبر متقاضیان و همراهی آنان با بنیاد مسکن افزود: با تصمیمات اتخاذشده و تزریق تسهیلات صندوق ملی مسکن و تسهیلات متمم به پروژه‌های نهضت ملی، روند پیشرفت فیزیکی سایر واحدهای محلات نیز شتاب خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: ایفای تعهدات متقاضیان در زمینه تأمین آورده، نقش مهمی در تکمیل و پیشبرد پروژه‌ها دارد و ضروری است مردم آورده‌های خود را به‌موقع پرداخت کنند.

معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنین از برنامه‌ریزی برای تبدیل بخشی از واحدهای پروژه محلات به «مسکن امید» خبر داد و گفت: این اقدام با هدف کمک به دهک‌های یک تا چهار که توان همراهی کامل در تأمین آورده را ندارند، انجام می‌شود تا بخشی از نیاز مسکن اقشار کم‌برخوردار تأمین شود.

هدایت با قدردانی از دستگاه‌های خدمات‌رسان شهرستان محلات اظهار کرد: با پیگیری نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی، خدمات زیربنایی این پروژه‌ها حتی زودتر از اجرای واحدها انجام شده و این پروژه در شمار طرح‌هایی قرار دارد که از نظر خدمات زیربنایی وضعیت مطلوبی دارد.