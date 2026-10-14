حقانی: طلاب خواهر با الگوی حضرت زینب(س) به میدان جهاد تبیین بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، ریحانه حقانی ظهر چهارشنبه در آیین اختتامیه هجدهمین جشنواره علمی پژوهشی بانوی کرامت که در سالن آیت‌الله شرعی مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران برگزار شد، با اشاره به ابعاد شخصیتی و معنوی شهید مهدوی کلاته اظهار کرد: این شهید از الگوهای برجسته اخلاق و تقوا بود و در زندگی فردی و اجتماعی، پایبندی به ارزش‌های دینی را سرلوحه رفتار خود قرار می‌داد.

وی با اشاره به آمادگی معنوی شهید برای شهادت افزود: شهید مهدوی کلاته خانواده خود را نسبت به سرنوشت و احتمال شهادتش آماده می‌کرد و همانند شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید سید حسن نصرالله، نسبت به شهادت خود آگاهی و آمادگی داشت.

همسر شهید مهدوی کلاته ادامه داد: در آخرین شبی که در کنار خانواده حضور داشت، اعضای خانواده را دور هم جمع کرد و با آنان به گفت‌وگو پرداخت و از یکدیگر حلالیت طلبید.

حقانی با تأکید بر جایگاه معنویت در زندگی این شهید بیان کرد: ولایت‌پذیری، انس با قرآن و استمرار در عبادت از ویژگی‌های شاخص شهید مهدوی کلاته بود و این ویژگی‌ها در رفتار و سبک زندگی او نمود روشنی داشت.

وی افزود: شهید با وجود مسئولیت‌های سنگین اجتماعی و ساعات کاری طولانی، هر شب زمانی را به مناجات، تضرع و قرائت دعای ابوحمزه ثمالی اختصاص می‌داد و در دوره‌های فتنه و آشوب، بر میزان تهجد و ارتباط معنوی خود می‌افزود.

همسر شهید مهدوی کلاته با اشاره به اهتمام او به قرآن کریم گفت: شهید تفسیری جامع از قرآن را با خط خود نوشته بود و انس با کلام وحی را وظیفه‌ای جدی و رسالتی مهم برای یک طلبه می‌دانست.

سیره شهدا باید به نسل جوان منتقل شود

حقانی با تأکید بر ضرورت معرفی سبک زندگی شهدا به جامعه اظهار کرد: سیره شهدا در رفتارهای فردی، خانوادگی و اجتماعی باید الگوی زندگی ما قرار گیرد و این ارزش‌ها را باید به نسل جوان منتقل کنیم.

وی افزود: شهدا برای رسیدن به مقام شهادت تلاش و مجاهدت کردند و در نهایت به پاداش مجاهدت‌های خود دست یافتند.

همسر شهید مهدوی کلاته با بیان اینکه به زندگی در کنار این شهید افتخار می‌کند، گفت: افتخار می‌کنم که در کنار انسانی زندگی کردم که با زبان روزه به دست شقی‌ترین افراد به شهادت رسید و همواره این حسرت را دارم که چرا در کنار ایشان به شهادت نرسیدم.

حقانی با اشاره به روزهای دشوار پس از شهادت این شهید بیان کرد: شنبه‌شب نهم اسفند سال گذشته برای خانواده ما از سخت‌ترین لحظات بود، زیرا خبر دو داغ بزرگ را شنیدیم و در کنار این مصیبت، شاهد رفتارهایی بودیم که با معیارهای انسانی سازگاری نداشت و برخی افراد در همان شب به شادی پرداختند.

وی ادامه داد: در آن شرایط دشوار، تنها به حضرت زینب کبری (س) متوسل شدیم و از سیره و صبر آن بانوی بزرگوار برای تحمل مصیبت‌ها مدد گرفتیم.

همسر شهید مهدوی کلاته با تشریح دشواری‌های روزهای پس از انفجار خاطرنشان کرد: خانواده سه روز در شرایط سختی قرار داشتند و برای یافتن پیکر شهید سرگردان بودند تا سرانجام امکان دیدار با پیکر ایشان فراهم شد.

وی در توصیف لحظه دیدار با پیکر شهید گفت: با وجود جراحات شدید، لبخندی عمیق بر لبان شهید نقش بسته بود و دست راست ایشان روی سینه قرار داشت و این صحنه برای خانواده یادآور آرامش و شادی او در لحظه وصال بود.

بانوان طلبه مسئولیت زینبی خود را انجام دهند

استاد حوزه علمیه خواهران در پایان با تأکید بر مسئولیت اجتماعی و علمی بانوان طلبه اظهار کرد: بانوان طلبه و پژوهشگر باید نسبت به مسائل و مشکلات کشور دغدغه‌مند باشند و با شناخت مسئولیت‌های خود، در مسیر حل مسائل جامعه گام بردارند.

حقانی افزود: امروز بانوان طلبه باید با الگوگیری از حضرت زینب کبری (س)، وظیفه زینبی خود را به‌درستی انجام دهند و از ظرفیت علمی، پژوهشی و معنوی خویش برای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی بهره بگیرند.