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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۰

مسکو: لاوروف و وانگ یی درباره ایران رایزنی کردند

مسکو: لاوروف و وانگ یی درباره ایران رایزنی کردند

وزارت خارجه روسیه درباره محورهای دیدار میان وزرای خارجه روسیه و چین در باکو اعلام کرد: لاوروف و وانگ یی روابط با آمریکا، بحران‌ اوکراین و مسئله ایران را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه در خصوص محورهای دیدار میان سرگئی لاوروف و وانگ یی وزرای خارجه روسیه و چین در باکو در بیانیه ای اعلام کرد: لاوروف و وانگ یی روابط با آمریکا، بحران‌ اوکراین و مسئله ایران را بررسی کردند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در خصوص دیدار و رایزنی میان وزرای خارجه روسیه و چین آمده است: لاوروف و وانگ یی بر نزدیکی مواضع روسیه و چین در مسائل بین‌المللی تأکید کردند.

این در حالیست که وزیر امور خارجه چین در دیدار با لاوروف اعلام کرده بود: پکن و مسکو باید انسجام و همکاری خود را در قاره اوراسیا تقویت کنند. دیدار آتی پوتین و شی جین‌پینگ در اجلاس اپک برای توسعه منطقه آسیا-اقیانوسیه اهمیت دارد.

کد مطلب 6978348

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